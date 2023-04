Jolanda De Rienzo infiamma Sharm El Sheikh: bikini striminzito e forme da capogiro (FOTO)

Le vacanze di Pasqua di Jolanda De Rienzo a Sharm El Sheikh sono un sogno ad occhi aperti, la giornalista più esagerata che mai.

Jolanda De Rienzo si conferma una delle giornaliste sportive più amate in assoluto dal grande pubblico. La splendida partenopea, nel suo settore, mette sempre in mostra non soltanto grande passione nel suo lavoro e competenza, ma anche un fascino irresistibile che non può certo passare inosservato.

Una presenza da tempo graditissima per tutti gli appassionati in tv, nelle varie dirette web e sui social. Applausi garantiti e a scena aperta per lei.

Jolanda De Rienzo, una pausa che ci voleva: ricaricata e pronta per il gran finale di stagione

Per Jolanda, come per tutti i professionisti legati al mondo del calcio e dello sport, si sta rivelando una stagione davvero molto intensa, che non ci ha ancora riservato il suo meglio. Sta per partire il rush finale tra campionato e coppe europee e la De Rienzo vuole farsi trovare in forma.

Dunque, in occasione del lungo weekend di Pasqua, Jolanda si è concessa una breve vacanza, volando a Sharm El Sheikh. Una meta che per lei sta diventando abituale, dopo averci già trascorso le vacanze di Capodanno. Giorni importanti per ricaricare le batterie e che sono stati condivisi, naturalmente, con i fan sui social, dove è sempre molto attiva. Grande festa, manco a dirlo, per i suoi circa 350 mila followers su Instagram.

Jolanda De Rienzo, la posa che incendia Instagram: curve stratosferiche, il costume non contiene proprio niente

Infatti, Jolanda si è davvero scatenata con le solite foto in costume che hanno lasciato il segno. Prospettive da capogiro, impossibili da dimenticare e che in un attimo hanno innalzato le temperature.

Gli scatti del relax di Jolanda in riva al mare hanno fatto in pochissimo tempo il giro del web. Distesa sul bagnasciuga, la giornalista sfoggia la consueta silhouette prorompente e dalle curve esagerate, accendendo la passione e la fantasia di tutti i fan. In risalto in particolar modo la vertiginosa scollatura, contenuta davvero a fatica dal bikini. Una visione da urlo, che attira like e commenti come in ogni occasione. Un trionfo di sensualità che per i tanti ammiratori di Jolanda inaugura la settimana al meglio.