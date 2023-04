Juve, forte problema al petto: ha chiesto il cambio

In questi minuti la Juventus è in campo contro lo Sporting per l’andata dei quarti di finale di Europa League, ma la serata del club bianconero non è iniziata nel migliore dei modi. Nei primissimi minuti di gioco, infatti, uno dei titolari della formazione di Allegri è stato costretto ad abbandonare il campo.

L’infortunio ha infatti immediatamente allarmato e preoccupato la panchina e lo staff medico della Juventus, visto che il giocatore si è ripetutamente toccato il petto quasi a voler indicare di avere problemi -presumibilmente- cardiaci.

Nelle prossime ore le sue condizioni verranno rivalutate, ma al momento non le sensazioni sono tutt’altro che positive.

Cambio obbligato, forte dolore al petto: ha chiesto il cambio

Questa rappresenta essere una delle partite più importanti della stagione della Juventus. I bianconeri si giocano infatti un obiettivo come l’Europa League, soprattutto in ottica qualificazione Champions, ma qualcosa ha messo i bastoni fra le ruote ad Allegri.

A pochi minuti dalla fine del primo tempo, infatti, il giocatore ha insistentemente attirato l’attenzione della panchina chiedendo immediatamente cambio, proprio perchè impossibilitato a continuare. Questo ha immediatamente preoccupato staff medico, tifosi e compagni, anche perchè il problema non pare essere di entità muscolare.

Cresce l’apprensione in casa Juventus per le condizioni di Wojciech Szczesny, che uscendo dal campo stordito ha reso noto di aver avvertito un forte fastidio al petto.

Problemi cardiaci per Szczesny? Le ultime sul portiere della Juventus

Per procedere ad un cambio del genere significa che le condizioni di Wojciech Szczesny sono tutt’altro da sottovalutare. Il numero uno polacco, infatti, uscendo dal campo ha reso noto allo staff medico della Juventus quale sia stata la vera causa del suo forfait.

Vista la zona interessata si sta iniziando ad ipotizzare di tutto, anche eventuali problemi cardiaci, che al momento rappresenterebbero essere la situazione più scomoda sia per Szczesny che per la Juventus.

Al momento, però, non si può pensare e credere nulla, anche perché il portiere di Allegri nelle prossime ore verrà sottoposto ad una serie di esami clinic che faranno più chiarezza sulle sue condizioni.

Infortunio Szczesny: la prima diagnosi sul polacco

Attimi di apprensione durante Juventus Sporting per le condizioni di Wojciech Szczesny, uscito al 44′ per un forte fastidio al petto. In attesa di esami ufficiali, dall’infermeria dell’Allianz Stadium sono arrivate buone notizie che, in parte, fanno sollevare Allegri e tutto l’ambiente bianconero.

Il noto giornalista Giovanni Albanese, sul proprio profilo Twitter, ha infatti detto che Szczesny avrebbe avvertito qualche attimo di tachicardia, preoccupandosi fortemente. Controllato poi dai medici della Juventus, nulla di preoccupante sembra essere stato riscontrato. Seguono comunque aggiornamenti.