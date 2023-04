Juventus, affare con il Galatasaray: spunta l’idea dello scambio

La Juventus potrebbe cedere un attaccante spesso decisivo quest’anno e sulle sue tracce si sta muovendo con insistendo un club dalla grande tradizione internazionale.

Situazione molto delicata in casa Juventus, certamente per le vicende di campo ma anche per quello che sta accadendo in ambito legale. Da una parte, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri è alle prese con una lotta per un piazzamento europeo in Serie A che sarebbe una impresa vista la penalizzazione di -15. Dall’altra, però, il filone dell’inchiesta relativa agli stipendi non fa dormire sonni tranquilli. In una situazione del genere non si può, però, di certo mettere da parte il mercato, soprattutto visto che l’anno prossimo non si potranno ripetere errori commessi quest’anno. A tal proposito, vista anche la situazione economica, sarà fondamentale cedere e farlo con oculatezza.

Juventus, un attaccante pronto a salutare

E’ tutto da scrivere, in tal senso, il futuro relativo al reparto avanzato. Da una parte, infatti, Vlahovic è il calciatore che più degli altri sarebbe in grado, andando via, di dar respiro alle finanze bianconere. Dall’altra, però, è senza ombra di dubbio l’uomo da cui la Juve potrebbe ripartire. Discorso diverso per Milik, che è in prestito dal Marsiglia. La società sta valutando se riscattarlo o meno. I gol non sono mancati quest’anno, ma il calciatore è da tempo condizionato da una serie quasi infinita di infortuni di natura muscolare.

Per riportare, invece, Moise Kean in bianconero è stato fatto un investimento importante con l’Everton, ma nonostante ciò l’ex Paris Saint Germain potrebbe seriamente salutare. E’ stato pagato, infatti, 28 milioni, più i 7 del prestito biennale e altri eventuali 3 di bonus. Nonostante questo, però, sulle sue tracce si stanno muovendo diverse squadre di Premier League ed il numero delle pretendenti è aumentato nelle ultime ore.

Un club preme per Kean

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, il Galatasaray starebbe chiedendo informazioni in maniera sempre più pressante ai bianconeri. Il club turco, blasonato e riconosciuto a livello internazionale, sembrerebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo. Per permettere al centravanti di cambiare aria, però, servirebbe una offerta vicina a quella che la Juventus ha dovuto fare all’Everton per riportarlo in Italia. Insomma, il bomber potrebbe andare a completare il reparto offensivo del club di Istanbul insieme a due altre vecchie conoscenze del calcio italiano come Mauro Icardi e Dries Mertens. Non è da escludere che nell’operazione possa rientrare anche Zaniolo, da sempre nel mirino dei bianconeri.