Roma, doppia tegola contro il Feyenoord: Mourinho disperato

Non arrivano buone notizie da Rottendarm, dove la Roma si sta giocando l’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord.

Pessime indicazioni dall’Olanda per la Roma di José Mourinho che perde due giocatori importantissimi per infortunio. Una notizia terribile per il mister che dovrà fare a meno di due big in vista delle prossime gare. Adesso si attendono gli ultimi aggiornamenti riguardo le loro condizioni fisiche.

Problemi per la Roma che ha perso per doppio infortunio due attaccanti. Mourinho disperato dalla notizia. Ecco cosa è successo.

Ultime Roma: doppio infortunio, Mourinho amareggiato

Tegola nel primo e poi nel secondo tempo. Due infortuni terribili rischiano di compromettere questo finale di stagione della Roma. Subito dopo la notizia Mourinho è apparso scuro in volta, non si aspettava una notizia del genere.

Al 25esimo del primo tempo della gara contro il Feyenoord, Paulo Dybala si è fatto male all’adduttore ed è stato costretto al cambio. Questa la prima notizia negativa per la Roma, che ha perso il suo numero dieci. Il calciatore ha già avuto problemi in passato in quella stessa zona ecco perché serviranno nuovi esami strumentali per capire l’entità del problema, anche se Dybala ha abbandonato il campo quasi in lacrime.

Successivamente, nella ripresa, ad infortunarsi è l’attaccante della Roma Abraham. Il centravanti inglese è stato costretto a chiedere la sostituzione per un problema alla spalla.

Roma: Infortunio Abrahma, le ultime notizie

Ecco la dinamica dell’azione che ha portato all’infortunio di Abraham. L’inglese ha attaccato il primo palo ed è andato a sbattere contro Hancko, difensore del Feyenoord.

Dall’impatto ha avuto la peggio Abrahma che è caduto dolorante a terra toccandosi la spalla sinistra. Il giocatore è stato per qualche minuto a terra, quasi non riusciva a rialzarsi. Ecco perché è intervenuto subito lo staff medico dei giallorossi che l’ha rimesso in piedi. Purtroppo, dopo Dybala, anche Abrahma è stato costretto a lasciare il campo e a chiamare la sostituzione.

Disperato il tecnico della Roma Mourinho che ha perso Dybala per infortunio nel primo tempo e adesso resta da capire le condizioni fisiche di Tammy Abraham