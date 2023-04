Sampaoli torna subito in panchina: allenerà i Reds

Dopo la deludente esperienza sulla panchina del Siviglia, la seconda in carriera per lui, Jorge Sampaoli è pronto a mettersi nuovamente in gioco in questo finale di stagione per riscattare sé ed il suo operato.

I complicati mesi in Andalusia, comunque, non hanno cambiato la concezione che il panorama calcistico europeo ha dell’argentino che, per l’appunto, è il nome in cima alla lista di alcuni club pronti a cambiare allenatore.

Fra tutti uno in particolare ha compiuto il passo decisivo, complice anche la necessità di dare una decisiva svolta alla stagione.

Sampaoli torna in panchina: ecco dove

Tornato a Siviglia dopo l’esonero di Lopetegui, Jorge Sampaoli non è riuscito con la sua ‘garra’ a salvare la stagione dei Rojiblancos, senza ombra di dubbio la più deludente degli ultimi 20 anni visti i risultati ottenuti in campionato.

L’argentino è sicuramente uno dei tanti responsabili di questa annata, ma lo scisma interno ha inciso e non poco sulle scelte del tecnico e della società. L’esonero, comunque, non ha infangato più di tanto il nome di Jorge Sampaoli che, in questo finale di stagione, potrebbe avere l’occasione di rispondere alle critiche mettendosi immediatamente in gioco.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’argentino potrebbe diventare il nuovo allenatore dei Reds, visto che la panchina del club di Premier League è fortemente in bilico.

Sampaoli in Premier League: allenerà i Reds

Dopo aver provato La Liga e la Ligue 1 in Europa, Jorge Sampaoli potrebbe aggiungere nel suo vasto curriculum anche un’esperienza in Premier League.

Stando alle ultime notizie, l’ex Siviglia, ora libero, è entrato nel mirino dei Reds che, in crisi di risultati da un bel po’, starebbero pensando di cambiare allenatore per salvare il salvabile in questi ultimi mesi di stagione. A sganciare la bomba in giornata è stato il Daily Mail che, per l’appunto, ha svelato come il Nottingham Forest stia seriamente pensando di sostituire Steve Cooper con Jorge Sampaoli.

Nei confronti del tecnico britannico la dirigenza dei Reds starebbe seriamente perdendo la pazienza e, qualora nelle prossime settimane non dovessero migliorare i risultati, questo cambio in panchina per il Nottingham potrebbe avvenire prima di quanto si potesse immaginare.

Non solo Nottingham: su Sampaoli anche i rossoneri

Il Nottingham Forest non è l’unica squadra che starebbe pensando a Jorge Sampaoli come allenatore.

Stando alle ultime notizie, infatti, anche i rossoneri del Flamengo avrebbero posato gli occhi sull’argentino che, a dire la verità, non è però il principale obiettivo della dirigenza. In cima alla lista del club Rubro-Negro, infatti, ci sarebbe Jorge Jesus, attualmente in forze al Fenerbache e che proprio alla guida del club di Rio ha vinto praticamente di tutto fra 2019 ed il 2020, come la Copa Libertadores contro il River di Gallardo.