Serie A, incidente spaventoso per il calciatore: svelate le sue condizioni

Arriva l’annuncio che spiazza tutti i tifosi. Sono tutti in attesa di conoscere le sue condizioni dopo il terribile incidente: paura per il calciatore di Serie A.

La notizia ha fatto il giro del web ed ha lasciato a bocca aperta numerosi tifosi, anche lo staff dirigenziale bianconero è rimasto sorpresa dopo aver appreso la notizia dell’incidente, che il calciatore ha avuto con la sua Mercedes. Ecco come sta adesso, svelate le sue condizioni.

Brutto incidente, in piena notte, il calciatore dei bianconeri che con la sua Mercedes Gle ha travolto i tavoli di un bar. Arrivano gli ultimi aggiornamenti riguardo questo scontro che, fortunatamente, non ha visto altri veicoli coinvolti.

E’ la Gazzetta dello Sport a svelare tutti i dettagli e la possibile dinamica dei fatti con i carabinieri che hanno già fatto tutti gli accertamenti di rito. Ecco come sta adesso il calciatore, protagonista sua malgrado di questo spaventoso incidente che ha creato numerosi danni al bar.

Serie A, incidente per il calciatore: si scontra con la sua Mercedes contro un bar

Tanta paura per il giocatore bianconero che in piena notte è stato coinvolto in uno spaventoso incidente. Con la sua auto è andato a sbattere violentemente contro i tavoli di un bar, causando ingenti danni ai proprietari. Il tutto è avvenuto intorno alle tre, senza particolari conseguenze né per il calciatore e né per altre persone.

Brutta disavventura per l’esterno dell’Udinese Destiny Udogie che è stato coinvolto in un incidente nel centro di Udine, in via Deciani. Alla guida della sua Mercedel Gle il calciatore ha travolto i tavolini di un bar, riportando numerosi danni oltre alla sua auto anche all’attività commerciale. Fortunatamente il numero 13 dell’Udinese è uscito indenne da questo incidente: Udogie non ha riportato problemi dopo lo scontro della sua auto con i tavolini di questo bar. I carabinieri sono prontamente intervenuti sul posto per analizzare i fatti e documentare il tutto.

Incidente Udogie, come sta il calciatore

Udogie sta bene dopo l’incidente avvenuto nella notte a Udine. Il calciatore non è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Solo un grosso spavento per il ventenne, che dalla prossima stagione si trasferirà al Tottenham che lo ha acquistato l’estate scorsa dall’Udinese per 20 milioni di euro.

Subito dopo l’incidente, Udogie è stato sottoposto ad alcool test. Per fortuna non ha riportato traumi fisici. I danni sono numerosi per la sua auto. Oltre all’aver sfondato i finestrini, ha riportato un ammaccatura ai paraurti posteriori.

Udogie sta bene, gli ultimi aggiornamenti dopo l’incidente

La notizia positiva è che Udogie non ha riportato problemi dopo l’incidente avvenuto nella notte nel centro di Udine. Il calciatore è pronto a concludere la sua stagione con il club bianconero per poi trasferirsi al Tottenham.