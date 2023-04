Serie A, l’annuncio del mister gela i tifosi: “Stagione finita”

Ultimissime notizie di Serie A: arriva l’annuncio a sorpresa da parte dell’allenatore. Il tecnico ha annunciato il nuovo infortunio, stagione finita per il titolare.

Tegola per il club che in questo finale di stagione non potrà contare su uno dei suoi protagonisti. Il calciatore, infatti, è costretto a saltare questo finale di stagione a causa di una forte pubalgia. Ecco l’annuncio del mister che spiazza i tifosi.

Brutto infortunio per il calciatore di Serie A. Una delle rivelazioni di questa stagione è costretto a saltare il finale di campionato. Una notizia tremenda per l’allenatore che non potrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori a disposizione.

Serie A: stagione finita per il titolare

C’è l’annuncio da parte del tecnico che nel corso della conferenza stampa ha comunicato l’indisponibilità del calciatore. L’allenatore ha aggiunto che, con molta probabilità, la stagione del giocatore è finita qui.

Chiude la stagione con 23 presenze, 2 assist ed 1 gol. Questi i numeri del calciatore che alla sua prima esperienza in Serie A ha sorpreso tutti. Molti addetti ai lavori l’hanno segnato sul loro taccuino per il futuro. Si è rivelata una delle note positive della squadra con il classe 2000 che la prossima stagione può finire in una big.

Intanto, per il momento lo Spezia dovrà fare a meno di Emil Holm che conclude in anticipo la stagione a causa di una pubalgia.

Ultime Spezia, conferenza stampa Semplici: l’annuncio su Holm

Nel corso della conferenza stampa di vigilia, l’allenatore dello Spezia Semplici ha annunciato l’indisponibilità di Holm che ha chiuso in anticipo la sua stagione. Il terzino svedese, rivelazione di questo campionato, soffre da tempo di pubalgia.

“Posso dire chiaramente che la sua stagione sia finita, ne parlerà meglio la società prossimamente”, così Semplici che ha comunicato nuovamente il forfait di Holm a causa di una pubalgia ha chiuso in anticipo la sua stagione.

Poi sugli altri infortunati dello Spezia: “Alla lista si è aggiunto anche Zurkowski. Per il resto hanno recuperato Agudelo, che ieri parzialmente ha fatto allenamento con noi. Poi c’è Kovalenko che però non è ancora al top. Infine, Reca è recuperato”.

Calciomercato Spezia: su Holm c’è la Juventus

La notizia dell’infortunio dell’esterno dello Spezia Holm non compromette il futuro del giovane svedese. Il classe 2000 è nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione. E’ uno dei profili attenzionati dal club bianconero che è alla ricerca di nuovi giovani da aggiungere alla rosa, considerando che in quella posizione andrà via Cuadrado. Il colombiano, infatti, non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri. Ecco perché la Juventus si è messa alla ricerca di nuovi terzini e tra i nomi in ballo c’è anche quello di Holm che è uno dei preferiti della Juventus per la prossima stagione.