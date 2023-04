Szczesny ha un malore in campo: le sue condizioni

Vince e convince la Juventus contro lo Sporting Lisbona nel match decisivo per il passaggio del turno.

Perché è vero che ci sarà una gara di ritorno da giocare che sarà difficilissima per i bianconeri, ma proprio per il motivo sopraccitato, steccare il match interno a Torino avrebbe quasi condannato i bianconeri.

Invece la squadra di Massimiliano Allegri è caparbia, granitica, certamente difensiva e difensivista, ma attenta ad ogni piccola sfumatura. Nella prima frazione di gioco i piemontesi attaccano l’avversario alti, con la giusta aggressività e andando a prendere il pallone, di fatto creando la prima chance della gara.

poi però escono i portoghesi e rischiano di essere dolori: in tre o quattro occasioni gli italiani vengono graziati ed è fondamentale una parata di Szczęsny per salvare capre e cavoli. Proprio il portiere polacco a fine primo tempo è costretto a lasciare anticipatamente il campo per un sospetto dolore al petto.

Al suo posto Mattia Perin non si fa pregare nel dover essere come al solito decisivo e tiene in piedi la Juventus praticamente da solo, dimostrandosi per l’ennesima volta il miglior secondo portiere del nostro campionato.

A quindici minuti dalla fine arriva anche la gioia di Federico Gatti, il primo degli ultimi, che settimana dopo settimana prende sempre più quota nelle fila dei bianconeri e che sblocca la partita su una sventagliata di Dusan Vlahovic, che farà anche fatica a far goal ma questa volta il suo pallone pesa tantissimo.

Paura a fine primo tempo: Szczesny ha un malore ed esce in lacrime

L’elemento che desta più preoccupazione di tutta la gara avviene però poco prima del duplice fischio: Wojciech Szczęsny all’improvviso sente un dolore al petto ed è costretto a fermarsi.

Lo coglie un malore improvviso con il gioco fermo e momenti di tensione da parte di tutti i compagni. L’estremo difensore bianconero decide di lasciare il campo e lo fa tra le lacrime.

un applauso lungo e incoraggiante di tutto lo Stadium lo accompagna all’uscita, ma per fortuna gli accertamenti tranquillizzerebbero: pare infatti che, immediatamente dopo la sostituzione, sia stato fatto sul calciatore polacco un elettrocardiogramma che non avrebbe dovuto evidenziare problematica alcuna.

Domani probabilmente a Torino seguiranno altri accertamenti ma le notizie che arrivano dal campo e dalla stampa oggi lasciano tutti molto più tranquilli.