Vlahovic ‘ceduto’: incredibile annuncio in diretta

Tante ombre e poche luci nel futuro di Dusan Vlahovic: l’attaccante della Juventus sta vivendo una stagione altalenante.

Non è più una certezza per Massimiliano Allegri l’attaccante serbo. Dusan Vlahovic arrivato da poco più di un anno alla Vecchia Signora potrebbe essere sacrificato dalla Juventus in estate per fare cassa.

Diversi estimatori sulle tracce dell’ex Fiorentina alla ricerca della migliore condizione fisica. Vlahovic sembra un lontano parente di quello apprezzato in Serie A con la maglia gigliata indosso. Diversi fattori incidono sul rendimento del bomber serbo e, uno di questi, potrebbe essere il modulo adottato da Massimiliano Allegri in questa stagione.

Calciomercato Juve, futuro Vlahovic incerto

Sicuramente uno dei fattori per la permanenza di Dusan Vlahovic sono le coppe europee. Il fatto di non dover giocare la Champions League la prossima stagione, potrebbe influire sul futuro del serbo in bianconero. Ecco spiegato anche l’intervento del giornalista de La Gazzetta dello Sport, Marco Guidi, su Twitch a Tv Play.

Mettendo a confronto le ultime stagioni in Serie A, da un punto di vista realizzativo, questa è la peggiore per il classe 2000. Nel 2020-21 tra Coppa Italia e campionato ha realizzato 21 gol in 40 presenze. La scorsa stagione, tra Fiorentina e Juventus, 29 gol in 45 presenze. Gol all’esordio in Serie A contro il Verona e rete al primo pallone toccato in Champions League contro il Villareal in casa del Sottomarino Giallo. In questa, un misero bottino di 11 reti in 31 gettoni stagionali con una carrellata di sostituzioni. Il più delle volte non prese di buon occhio dal bomber serbo.

Pagato all’incirca 75 milioni di euro nel 2022, la Juventus potrebbe essere disposta ad accettare una cifra vicina ai 90 milioni per fare una plusvalenza. Premier League, Real Madrid e Bayern Monaco seguono da vicino l’attaccante serbo desideroso di aiutare la Juventus in questo rush finale. Tra l’altro Vlahovic, per mettersi alle spalle le numerose critiche social di questi ultimi giorni, ha deciso di chiudere il suo account Instagram, come già fatto in passato quando indossava la maglia della Fiorentina. Considerato dalla Juventus come una delle pedine del nuovo corso bianconero al momento del suo acquisto, potrebbe essere sacrificato per fare cassa, un po’ come accaduto con de Ligt lo scorso giugno (in quel caso fu anche l’olandese a chiedere la cessione). Vlahovic al momento è concentrato a concludere al meglio questa stagione, nella speranza di poter alzare il primo trofeo in bianconero visto che la squadra di Allegri è impegnata in Europa League e Coppa Italia.