Roma: addio Abraham, Mourinho ha già convinto il sostituto

Il futuro della Roma dipenderà senz’altro da quello che accadrà in questo finale di stagione. Perché la squadra giallorossa ha diversi obiettivi da raggiungere e poi si concentrerà sul calciomercato.

Pronti nuovi acquisti per il prossimo anno da parte della società dei Friedkin che vogliono accontentare l’allenatore, ma con una qualificazione alla prossima Champions League tutto inizierebbe ad avere un peso diverso.

Per questo motivo la società aspetta, ma allo stesso tempo dà carta bianca al tecnico e lavora per pensare a quella che sarà la prossima squadra della nuova stagione.

Calciomercato Roma: nuovo acquisto al posto di Abraham

José Mourinho vuole aumentare il livello in casa Roma e resterà in giallorosso, almeno per un altro anno. Perché, nonostante le tante voci di calciomercato, il tecnico sta lavorando per andare a creare una squadra molto più forte in vista dei prossimi anni e dare continuità anche quando lui non ci sarà più sulla panchina dei giallorossi. Ecco che allora si pensa come fanno le grandi società, andando a puntare su un mix di giovani talenti e calciatori esperti vincenti che possano dare insieme la pozione perfetta per trovare le vittorie.

Sono tanti i dubbi della Roma in vista del prossimo anno, ma tra i grandi giocatori che possono andare via c’è anche quello che porta il nome di Tammy Abraham. L’attaccante del Chelsea ha mercato, soprattutto in Premier League e lo stesso club inglese può pensare di riprenderlo per venderlo o per puntarci in vista del futuro. La società giallorossa può esercitare il riscatto, ma ci sarà poi sempre l’ultima parola dei Blues che vantano un controriscatto.

Bisognerà capire quello che sarà il suo futuro e come si può muovere, di conseguenza, la Roma che sta già pensando a quali giocatori andare a comprare in vista del prossimo anno. Secondo le ultime notizie ora c’è un calciatore che può andare a chiudere l’affare con i giallorossi.

Roma: trovato il sostituto di Abraham, è Firmino

Secondo le ultime notizie di calciomercato la Roma sta pensando di andare a chiudere l’ingaggio di Firmino che terminerà il suo contratto col Liverpool e sarà svincolato, libero di firmare con un nuovo club gratis.

La Roma non vuole farsi scappare quest’occasione e a prescindere dall’addio di Abraham pensa di andare a chiudere per Firmino. Da capire anche la volontà del giocatore in base al prossimo piazzamento in Europa del club giallorosso.

Roma: Mourinho convince Firmino

Roberto Firmino è considerato ancora un top player in Europa per questo c’è tanta concorrenza. La Roma però grazie alla presenza di José Mourinho conta di convincere il bomber del Liverpool ad approdare in Italia. Il tecnico portoghese già sta lavorando per anticipare le altre squadre d’Europa.