Svolta per una big: Amorim in panchina, il tecnico dice sì

Ruben Amorim sembra essere ormai pronto al grande salto in una big: un club lo ha individuato come principale obiettivo per la panchina.

Dopo una stagione da assoluto protagonista con lo Sporting almeno in Europa, Ruben Amorim sembra essere ormai pronto a fare un salto di qualità importante per provare ad alzare l’asticella anche per quanto riguarda gli obiettivi.

Ruben Amorim, infatti, è diventato il principale obiettivo per la panchina di una big e sicuramente il suo sì non mancherà. Ora non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire anche se ci saranno le possibilità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Ruben Amorim in una big: ci siamo, ecco con chi firma

Ruben Amorim è sicuramente tra i tecnici emergenti. Dopo una esperienza da calciatore non sicuramente ricca di soddisfazioni soprattutto a livello internazionale, l’allenatore ha voglia di provare a fare una carriera diversa sulla panchina e già nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità molto importanti.

Un club ha iniziato i contatti con Amorim per valutare la fattibilità di questa operazione, ma per il momento il tecnico è assolutamente impegnato a chiudere nel migliore dei modi la stagione con lo Sporting. Nonostante questo, secondo quanto scritto dal Guardian, il Chelsea ha individuato in lui il rinforzo ideale per la panchina ed ora sono in corso tutte le riflessioni del caso per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca.

Il club londinese per il portoghese rappresenta una opzione molto importante per fare quel salto di qualità. Ma resta da capire se il momento è quello giusto oppure meglio aspettare un altro anno. Sicuramente stiamo parlando di un tecnico destinato in davvero poco tempo a fare il salto di qualità e diventare uno dei più ricercati dalle big internazionali. Sulle tempistiche, come detto, bisognerà aspettare ancora un po’ visto che lo Sporting in questo momento ha la priorità.

Ultime Ruben Amorim: le big lo seguono con attenzione

Vi abbiamo parlato di questo interesse del Chelsea, ma Ruben Amorim è sicuramente uno dei tecnici più apprezzati e seguiti a livello internazionale. Sono molte le big che lo hanno messo nel mirino e non ci resta che aspettare la fine della stagione per capire la reale fattibilità di questa operazione.

Per il momento non si hanno certezze visto che Amorim pensa a chiudere nel migliore dei modi la stagione con lo Sporting. Solo dopo aver chiuso il discorso con i portoghesi, allora si inizierà a valutare con molta attenzione il suo futuro e il salto di qualità potrebbe essere imminente.