“Contatti in Serie A con De Zerbi”, la rivelazione in diretta

Rivelazione in diretta, svelata su quanto sarà accaduto in Serie A, con un club pronto all’approdo di De Zerbi in panchina.

La sua vita prima in Ucraina e poi al Brighton, dopo che aveva mostrato le sue qualità di allenatore nell’ultima esperienza vissuta in Italia sulla panchina del Sassuolo.

Il club neroverde si è separato da lui per le ambizioni elevate dello stesso tecnico, che voleva sedere su una panchina di Champions League. Solo la guerra in Ucraina si è messa di mezzo alla possibilità di continuare il suo percorso nella grande manifestazione d’Europa. Occhio a quella che è la rivelazione però su Roberto De Zerbi, sui contatti con una panchina di Serie A.

De Zerbi di nuovo in Serie A, rivelazione sui contatti

Rivelazione sui contatti in panchina per Roberto De Zerbi, uno degli allenatori più ambiti in Premier League e, per un ritorno, anche in Serie A.

Sono diverse le situazioni da risolvere in Italia, con più di qualche club ai vertici che potrebbe infatti cambiare guida tecnica per la stagione che sarà nel 2024, con De Zerbi protagonista dei rumors.

Di contatti, vissuti con De Zerbi, ne hanno parlato in diretta diversi tra i più famosi calciatori italiani. All’interno della Bobo TV, infatti, le parole di Adani risultano chiare su De Zerbi: “Magari ci sarà stato qualche contatto col Napoli“, dice l’ex difensore e voce in telecronaca della Rai. E i rumors, sul ritorno di De Zerbi al Napoli, questa volta nelle vesti da allenatore, sono state concrete. Di seguito, le parole integrali di quanto detto da Adani nel corso della trasmissione in streaming sui canali Twitch.

De Zerbi al Napoli, Adani svela i contatti in diretta

Quelle che seguono, sono le parole di Adani in diretta su Twitch, sui canali della Bobo TV. Ecco cos’ha detto in merito alla possibilità di rivedere De Zerbi in Serie A e al Napoli.

“Sono quasi certo che non andrà al Napoli, ma magari ci sono stati dei contatti in passato, dei discorsi non approfonditi. È tutto da vedere”.

La possibilità di vedere De Zerbi al Napoli c’è stata, forse ancor prima di arrivare alla scelta su Spalletti. Il profilo di De Zerbi, che De Laurentiis conosce benissimo perché lo ebbe come calciatore nei suoi primi anni da presidente, è un profilo valutato da Giuntoli e il presidente stesso che, ad oggi, è lontano. Ad una sola condizione sceglierebbe Napoli ed è quella che porta Spalletti all’estero, in un top club d’Europa.

Ultime su De Zerbi, in Serie A: ma non per il Napoli

La stagione di De Zerbi al Brighton potrebbe concludersi con l’addio, per il grande ritorno in Serie A. Un ritorno che potrebbe arrivare di fronte alla possibilità di allenare un club tra Inter o Milan che, a fine stagione, potrebbero separarsi da Inzaghi e Pioli.