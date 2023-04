Elisabetta Canalis sbanca i social: corsetto nero e balletto sensuale, fan impazziti

Elisabetta Canalis da capogiro sul web per l’ennesima volta, primo piano devastante per la showgirl che si scatena.

Un capolavoro tira l’altro, senza soluzione di continuità, uno spettacolo che esalta gli ammiratori e li manda in visibilio. Tutto questo è Elisabetta Canalis, e già non ci sarebbe alcun bisogno di aggiungere altro. Tutti noi sappiamo quale sia il fascino sublime della showgirl e modella sarda.

Un fascino e una sensualità capaci di attraversare varie epoche e arrivare a noi praticamente intatti. Sembra non essere passato nemmeno un giorno da quando, ormai oltre vent’anni fa, ammiravamo la splendida Elisabetta fare la storia sul palco di Striscia la Notizia.

Elisabetta Canalis, bellezza che fiorisce come la primavera: trionfo seducente senza limiti

Oggi, l’ex velina è vicina a tagliare il traguardo delle 45 candeline. Ma nonostante questo, esibisce una freschezza, una esuberanza e una bellezza giovanile capaci di lasciare il segno come mai prima d’ora.

Negli ultimi tempi, la Canalis si sta letteralmente scatenando e il suo profilo Instagram, aggiornatissimo e seguitissimo – circa tre milioni e mezzo di followers – pullula di immagini da capogiro. L’arrivo della primavera da parte sua non poteva essere salutato in maniera migliore. E i fan, sentitamente, ringraziando, accumulando prospettive da sballo che fanno sognare ad occhi aperti.

Elisabetta Canalis, rimedia così ai video senza audio su Instagram: la visione colpisce dritta al cuore, curve stratosferiche

Gli ultimi scatti di Elisabetta, in una settimana di lavoro a Barcellona, ce l’hanno restituita più in forma che mai, alle prese con una nuova collezione di costumi e in look sempre più audaci. Ma non è certo finita qui, anzi.

La meravigliosa soubrette sarda esibisce il meglio di sé anche con un breve video che fa immediatamente il giro della rete. Poco importa se il social network blocca le canzoni sui reel, Elisabetta rimedia in maniera artigianale andando a tempo con la voce. Ma a rubare l’attenzione è il suo balletto sensazionale, con movenze sinuose. Una bellezza in primo piano da urlo, non solo per i suoi lineamenti inconfondibili, ma anche per curve spaziali contenute a fatica da un corsetto nero aderentissimo. La scollatura è profondissima e ipnotica, il pubblico è in delirio non riuscendo a resistere a tanta grazia. Ancora una volta, Elisabetta si conferma una delle bellezze più amate d’Italia.