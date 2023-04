Ha chiesto la cessione: la Juve lo riporta in Serie A

Il calciatore ha chiesto la cessione al suo attuale club e potrebbe ritornare in Italia la prossima estate: a pensare a lui è la Juventus.

I bianconeri starebbero valutando un profilo già noto in Italia per la sua esperienza con la maglia di un club rivale, a favorire l’operazione è la richiesta di cessione da parte del calciatore causata dalla diminuzione del suo minutaggio in questa stagione: i costi dell’operazione alzano l’interesse.

La Juventus, sempre in attesa di novità sul fronte della giustizia sportiva oltre che di capire come si evolverà sul campo la propria complicata stagione, guarda già con grande interesse al proprio futuro soprattutto in ottica mercato. I bianconeri potrebbero rivoluzionare la propria rosa con innesti in quasi tutti i reparti e anche diverse uscite, soprattutto per non rinnovo del contratto, ma servirà lavorare con grande intelligenza, in particolare sull’aspetto economico: proprio per questo è spuntata, nelle ultime, ore un’interessante pista che porta a un ex Serie A.

Juve, nuova opzione per la fascia sinistra

Uno dei ruoli dove più di tutti la Juve sta cercando dei rinforzi è la corsia sinistra. I bianconeri, nonostante il passaggio alla difesa a 3, la crescita di condizione esponenziale avuta da Kostic e la ‘scoperta’ di Iling Junior, vogliono comunque inserire un tassello che possa regalare ad Allegri anche la possibilità di schierare la propria squadra con una linea di difesa a 4, utile soprattutto per inserire in contemporanea tutto il potenziale offensivo a propria disposizione.

Già da qualche tempo la Juve si sta quindi guardando intorno alla ricerca di profili che siano contemporaneamente validi sia tecnicamente che economicamente così da potersi garantire un investimento studiato nei minimi dettagli. Tra i nomi associati al club bianconero si fa strada un ex Serie A che già nel recente passato era stato associato ai bianconeri: vale a dire l’ex Roma Lucas Digne.

Il francese dell’Aston Villa era già entrato nella lista desideri della Juventus nel gennaio del 2022 quando però scelse poi di approdare in Premier League, nel club allora allenato da Steven Gerrard. Il francese ha però visto una rapida diminuzione del suo minutaggio da inizio 2023 a causa dell’arrivo di Moreno, pupillo dell’attuale tecnico Unai Emery, portando così Digne a valutare l’ipotesi dell’addio in estate.

Il prezzo per strappare l’ex Roma e Barcellona all’Aston Villa sarebbe di circa 10 milioni, una cifra assolutamente abbordabile per la Juventus che però resta vigile anche su altre situazioni persino più convenienti. Il nome in testa alla lista delle preferenze resta infatti lo spagnolo Grimaldo, protagonista nella grande stagione del Benfica e che da luglio sarà svincolato, salvo clamorose sorprese. Per la Juve resta dunque aperta la caccia al terzino sinistro ma occorrerà attendere la fine della stagione per capire chi sarà il prescelto della dirigenza.