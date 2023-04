Icardi strizza l’occhio all’Italia: una Big è pronta a chiudere

Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray, potrebbe tornare in Serie A durante la prossima sessione estiva di calciomercato: una big ci pensa.

Forse sarebbe potuto diventare uno degli attaccanti più forti al mondo. Era così secondo molti, ma ad un certo punto la carriera di Mauro Icardi ha preso un’altra direzione. L’argentino classe ’93 (30 anni compiuti lo scorso 19 febbraio) ha lasciato l’Inter nell’estate del 2019, sposando la causa Paris Saint Germain.

Un addio praticamente obbligato, vista la spinosa vicenda che coinvolse anche la moglie e agente Wanda Nara. L’ex Barcellona si rovinò letteralmente la reputazione nello spogliatoio e il tecnico Luciano Spalletti decise di non puntare più su di lui, togliendogli anche la fascia da capitano. Icardi sarebbe rimasto volentieri a Milano in nerazzurro, ma a quel punto fu costretto a guardarsi attorno e prendere in considerazione altre mete. Ai parigini serviva un buon attaccante di riserva, così decisero di affondare il colpo.

L’avventura all’ombra della Tour Eiffel, però, non è stata affatto memorabile (per usare un eufemismo), con Icardi che alla fine era diventato un esubero a tutti gli effetti. Poi la decisione di approdare in prestito al Galatasaray, nel massimo campionato turco. La punta, dal canto suo, ha collezionato dieci gol e sette assist in diciassette partite totali, disputate fra tutte le competizioni a cui ha preso parte. Numeri che invogliano il Galatasaray ad acquistare a titolo definitivo il cartellino del calciatore in estate. Le parti in causa proseguirebbero volentieri il matrimonio in questione, nonostante ciò il destino dell’argentino potrebbe riportarlo in Serie A.

Calciomercato Juventus, idea Icardi per l’attacco

È qui che Icardi è esploso definitivamente. In Italia, tra l’altro, Wanda Nara ha molti interessi, dunque un ritorno potrebbe far comodo ad entrambi. A questo punto la domanda sorge spontanea: quale club prenderebbe Icardi oggi? Ebbene la Juventus potrebbe fare più di un pensierino su tale operazione. ‘La Vecchia Signora’, infatti, ragiona sul ruolo del centravanti, data la possibile partenza di Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo non è mai riuscito ad integrarsi veramente in quel di Torino, complice la pubalgia che lo ha costretto a stare lontano dai campi per diverso tempo. Il feeling con Massimiliano Allegri non c’è e questo è abbastanza evidente. La filosofia calcistica del tecnico livornese non si sposa a meraviglia con le caratteristiche dell’ex Fiorentina, il quale probabilmente non si farebbe troppi problemi ad abbandonare la nave.

E la Juve stessa lo lascerebbe partire, in caso di offerta congrua (almeno 70 milioni di euro). Vlahovic piace soprattutto in Premier League, ma ci sono anche altri grandi club sulle sue tracce, come il Real Madrid. Se l’addio del classe 2000 divenisse realtà, allora i bianconeri potrebbero convincersi definitivamente a tentare l’assalto ad Icardi, un giocatore che la Juventus ha sempre apprezzato parecchio. In più non sarebbe, ovviamente, un affare oneroso. Insomma, pista da monitorare.