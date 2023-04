Inter, blitz in Spagna: ecco il primo colpo del 2023

Marotta ed Ausilio sono già al lavoro in queste settimane per mettere le basi della formazione che sarà. L’idea dei due dirigenti dell’Inter è quella di mettere mano ai diversi reparti della rosa di Simone Inzaghi per rinforzarla e completarla in vista della prossima stagione, dove l’obiettivo sarà quello di riportare nella sponda nerazzurra del naviglio lo Scudetto.

Marotta ed Ausilio hanno già le idee chiare in vista del prossimo calciomercato, anche perché i nomi presenti sul taccuino dei due dirigenti saranno pochi, ma rispecchiano perfettamente le caratteristiche che Inzaghi va cercando in un giocatore.

L’obiettivo è quello di fare il tutto il prima possibile per anticipare anche la concorrenza, cosa che a quanto pare l’Inter starebbe riuscendo a fare stando alle ultime notizie.

Inter, ecco il primo colpo del 2023: le ultime

Il calciomercato aprirà i battenti solo il prossimo di luglio, ma l’Inter sta cercando già in queste settimane di muoversi in anticipo rispetto alle concorrenti, così da riuscire a chiudere gli accordi per i suoi obiettivi senza ulteriori pressioni addosso.

Sono diversi i reparti nei quali l’Inter dovrà operare nel prossimo calciomercato, come ad esempio il centrocampo, dove il rinforzo potrebbe essere una vecchia conoscenza della Seria, ora protagonista al Barcellona con la maglia blaugrana indosso.

Stando a quanto riportato da Jijantes FC, infatti, quest’oggi il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è stato beccato al centro sportivo del Barcellona in compagnia non solo dell’agente e intermediario Edoardo Crnjar della Excellence Sport, ma anche dei dirigenti del club catalano Mateu Alemany e Jordi Cruyff. Visita di cortesia? Può essere, ma la verità è che in questo incontro si è parlato soprattutto di calciomercato, ma più precisamente del futuro di Franck Yannick Kessié.

Inter Barcellona, incontro per Kessié: le ultime

Ausilio oggi è stato ospite al centro sportivo del Barcellona in veste di direttore sportivo dell’Inter con l’obiettivo di mettere le basi per alcune trattative che potranno andare in scena col club catalano nel prossimo calciomercato estivo.

Fra tutte la più chiacchierata è ovviamente quella relativa allo scambio fra Marcelo Brozovic e Franck Yannick Kessié, giocatore che il Marotta ed Ausilio hanno cercato anche in inverno, ma l’Inter non ha esitato ed ha chiesto anche informazioni per Umtiti, ora in forze al Lecce, Alejandro Baldé, sul quale forte è l’interesse del Milan, che Sergi Roberto, che da poco ha rinnovato con il Barcellona e quindi difficilmente si muoverà.

Ad oggi nulla è ancora deciso e niente è stato accordato, ma in vista di quest’estate l’asse Milano-Barcellona si prospetta essere particolarmente caldo.

Il Barcellona piomba su Lautaro: la risposta dell’Inter

Il Barcellona punta in alto, e nell’incontro di oggi con Ausilio ha provato a strappare il sì dell’Inter per il trasferimento di Lautaro Martinez in Spagna. L’argentino è infatti da tempo desiderio del presidente Laporta, ma il club di Milano non ha alcuna intenzione di lasciar partire ‘El Toro’ –almeno per questa estate.