Juve, ecco un’altra mazzata da 30 milioni: ‘condanna’ certa

Arriva un’altra mazzata per la Juventus che adesso dovrà fare i conti con un pesante passivo in bilancio. Nei piani della dirigenza bianconera le cose sarebbero dovute andare diversamente.

In questo periodo di difficoltà economiche e giuridiche per la Vecchia Signora, la notizia sconvolge i conti della società. Adesso il quadro del prossimo bilancio rischia di farsi ancora più negativo.

La Juventus non sta passando un buon momento dal punto di vista economico. Le inchieste su plusvalenze, manovra stipendi e falso in bilancio continuano a preoccupare la dirigenza che, nel frattempo, deve fare i conti con gli affari in sospeso che non verranno concretizzati. Uno dei calciatori che i bianconeri avevano dato in prestito e che speravano, dunque, di poter cedere sembra destinato a far ritorno a Torino.

Mazzata per la Juventus: l’affare fa perdere denaro importante

Tra i tanti grattacapi che preoccupano la dirigenza della Vecchia Signora c’è senza dubbio quello legato ai costi di gestione. Nel bilancio della Juventus, infatti, pesano i tanti calciatori in rosa dagli ingaggi piuttosto pesanti. Per alleggerire le casse bianconere, infatti, durante la scorsa finestra estiva la dirigenza aveva avallato alcune cessioni in prestito con la speranza di poterle concretizzare a titolo definitivo al termine della stagione. Tra questi c’è Arthur Melo, centrocampista brasiliano ceduto in prestito al Liverpool.

In maglia Reds, Arthur non è quasi mai riuscito a scendere in campo. Il brasiliano, come nella sua avventura alla Juve, anche al Liverpool è stato frenato dai troppi infortuni. L’ex Gremio e Barcellona, infatti, ad inizio ottobre ha rimediato un infortunio alla coscia che ne ha minato sensibilmente la stagione. La squadra di Klopp in estate aveva corrisposto 4,5 milioni di euro alla Juventus per il prestito, sobbarcandosi anche l’esoso ingaggio del centrocampista. La stagione di Arthur, però, è stata molto al di sotto delle aspettative, con il brasiliano che è riuscito a racimolare solo 13 minuti in Champions League e una presenza in EFL Trophy.

I continui acciacchi hanno, dunque, segnato le possibilità di Arthur di proseguire con il Liverpool che, con ogni probabilità, lo rispedirà a Torino al termine del prestito. L’ormai probabile ritorno in bianconero, però, è una pessima notizia per i conti della Juve. Il brasiliano, infatti, ha uno stipendio di 4,5 milioni netti all’anno e, tolto l’ammortamento di questa stagione di circa 16 milioni di euro, peserà a bilancio circa 31 milioni. Una cifra altissima che difficilmente permetterà alla Vecchia Signora di piazzarlo a titolo definitivo senza incorrere in una perdita.