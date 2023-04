Juve, ricorso accolto: la Corte ha svelato il verdetto, i tifosi esultano

La Juventus può festeggiare ora con i suoi tifosi per quanto accaduto. Ricorso accolto riguardo la squalifica e ora c’è una grande atmosfera per il finale di stagione.

Importantissime notizie sulla Juve e quella che è stata la sentenza riguardo il ricorso che era stato predentato dal club con i tifosi bianconeri che ora possono esultare.

Un momento non facile per il club bianconero, ma ora arriva la buona notizia che in molti aspettavano. Arriva la svolta per quanto riguarda il campionato di Serie A.

Juventus: ricorso accolto sulla squalifica

La Juventus quest’anno sta affrontando una stagione davvero complicata sotto tanti punti di vista. Prima per gli infortuni dei grandi calciatori che dovevano dare la spinta decisiva in stagione in campionato e in Europa, poi per i risultati che sono stati scadenti all’inizio e poi si sono ripresi in questo finale di stagione e soprattutto per il caso plusvalenze e la manovra stipendi con l’inchiesta Prisma che ha portato 15 punti di penalizzazione al club. Non è stato facile per Allegri anche vedere quanto accaduto alla dirigenza, con tutta la società che ha presentato le dimissioni e il CdA che è cambiato totalmente.

Entro il 19 aprile arriverà la sentenza definitiva per quanto riguarda il ricorso presentato dalla Juventus per quanto riguarda la penalizzazione in classifica Serie A. C’è grande speranza e positività per quanto dovrà accadere con il club bianconero che non ha nessuna intenzione di lasciare i punti guadagnati sul campo in tribunale, per questo motivo è stato allestito una grande difesa per provare a convincere il Collegio di Garanzia del CONI ad annullare la sanzione precedentemente decisa dalla FIGC.

Intanto, altre notizie sono arrivate, quelle negative, in questi giorni, perché per quanto accaduto in Coppa Italia contro l’Inter la Juve ha subito la squalifica della Curva per i cori razzisti contro Lukaku. Adesso però sarebbe arrivato il primo verdetto ufficiale.

Juve: squalifica annullata per la Curva

Niente da fare, alla fine ha vinto la Juve che ha aiutato le forze d’ordine a trovare i colpevoli in maniera tempestiva. Per questo grande aiuto fornito dal club bianconero, alla fine è stata annullata la squalifica della Curva della Juve per il prossimo turno di campionato in casa che era previsto contro il Napoli.

La Corte ha deciso, la Juve potrà aprire la Curva ai propri tifosi per il campionato di Serie A, adesso è davvero ufficiale. I tifosi bianconeri esultano e potranno tornare allo stadio per il big match.

Penalizzazione Juve: ricorso e sentenza

Ora non resta che aspettare la sentenza definitiva tanto attesa sul caso Juventus riguardo la penalizzazione di Serie A. Tutti non vedono l’ora che arrivi il 19 aprile per risolvere tutto per il meglio.