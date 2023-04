Juve, apprensione per Szczesny. Il portiere bianconero ieri è uscito dal campo toccandosi il petto.

Juve: Szczesny cuore in tilt, il problema

Non è stata una serata facile quella di Juventus-Sporting Lisbona. Il portiere della Juve Szczesny è stato costretto ad abbandonare il campo dopo un dolore al petto. Il numero uno della Juve nel post partita ha voluto tranquillizzare tutti ma oggi sono in programma altri esami.

“Sto bene, un po’ di ansia ma i controlli non hanno evidenziato nulla. Non respiravo bene. Non mi era mai successo”.

Al suo posto è entrato Perin, che è risultato anche decisivo, ma il problema continua a preoccupare. Le condizioni del portiere saranno da tenere sotto controllo in vista dei prossimi impegni, a partire dalla sfida di Serie A al Sassuolo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi il portiere farà altri esami strumentali ma Allegri è pronto a far risposare il portiere. L’obiettivo è averlo al meglio in Europa League per il ritorno contro lo Sporting Lisbona, fissato per giovedì prossimo allo stadio José Alvalade. Possibile dunque rivedere titolare Mattia Perin nelle prossime uscite.

Il problema di Szczesny

Tuttosport ha poi svelato in mattinata il problema di Szczesny. Il portiere pare esser stato colpito da una sorta di tachicardia. O almeno questo ha stabilito l’elettrocardiogramma svolto proprio allo Stadium. Per vederlo di nuovo in campo bisognerà attendere l’esito e valutare le sensazioni del giocatore.

Bisognerà capire se per il portiere si è trattato di una semplice crisi di ansia, che ha generato la tachicardia, oppure se il problema cela qualcosa di più grave. A 32 anni la carriera del portiere, ad oggi, non appare a rischio.

Szczesny non è il primo caso

Quello del portiere della Juventus non è l’unico caso recente di problemi cardiaci. Dopo Eriksen e Aguero, infatti, l’attenzione è massima per i casi di difficoltà respiratorie.

Probabile che anche lo stesso portiere della Juventus, ricordando i problemi accusati dai compagni, possa esser stato colpito dall’ansia. Ma questo sarà stabilito solo al temine di tutti i controlli di rito. Il fatto che il portiere della Juventus si sia presentato in sala stampa dopo la partita rassicura un po’ tutti.

Nella speranza che il portiere della Juve possa riprendersi al meglio, un’altra tegola si abbatte sulla squadra di Massimiliano Allegri. Proprio quando il tecnico aveva ritrovato gran parte della rosa, ora Max potrebbe esser costretto a rinunciare di nuovo a Szczesny che già aveva saltato gran parte della prima parte di stagione per infortunio.