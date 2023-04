Nome a sorpresa per la panchina: svelato il prossimo allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in vista della prossima stagione, visto che molte delle panchine attuali rischiano di non essere confermate.

Ciò che più in particolare attira l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori è la situazione legata a quella della big d’Europa, che solo poche settimane fa ha eseguito un cambio clamoroso di allenatore.

Questo non ha giovato più di tanto, nonostante le speranze fossero alte, come dimostrato anche dalla disfatta della squadra in questo turno di Champions League. I prossimi mesi saranno fondamentali per capire cosa ne sarà della panchina, ma è praticamente certo che a fine stagione ci sarà un atro cambio di allenatore.

Nuovo cambio in panchina: nome nuovo per la prossima stagione

Si prospettano essere mesi caldi per quanto concerne il futuro della panchina della big d’Europa, visto che nonostante il recente cambio di allenatore la dirigenza non è certa di confermarlo, anche perché il cambio di risultati sperati non è -ancora- arrivato.

Per questo motivo la dirigenza avrebbe iniziato a valutare alcuni nomi con cui ripartire nella prossima stagione, iniziando a seguirne anche alcuni di cui non si era mai sentito parlare prima d’ora, o che più precisamente non erano mai prima d’ora circolati nel mercato europeo.

Questo è il caso di Abel Ferreira, allenatore del Palmeiras, diventato nelle scorse settimane il nome in cima alla lista della dirigenza per la panchina della big d’Europa nella prossima stagione.

Abel Ferreira sbarca in Europa: ecco dove

Dopo gli ottimi risultati ottenuti alla guida del Palmeiras Abel Ferreira ha attirato su di sé l’attenzione di alcuni dei migliori club d’Europa, che ora starebbero pensando di portare nel vecchio continente il brasiliano per dargli un’opportunità.

Nelle scorse settimane si è parlato anche stesso in Brasile del futuro di Ferreira che, nelle scorse settimane, è addirittura diventato il nuovo obiettivo per la panchina del Chelsea. A riportare questa notizia sorprendente è stato poche ore fa il noto portale spagnolo AS che, fra le altre cose, ha anche confermato come la dirigenza dei Blues abbia molta stima del tecnico del Palmeiras, indicato come un allenatore con valori da non sottovalutare, come il carattere e la conoscenza del calcio, fondamentali per guidare il nuovo progetto del Chelsea.

Nelle prossime settimane si potrà anche arrivare ad un accordo, cosa al quale Boehly e dirigenti starebbero lavorando con discrezione.

Ferreira nuova opzione per il Chelsea: le altre

Abel Ferreira è la nuova opzione per la panchina del Chelsea, visto che al termine della stagione Franck Lampard chiuderà i battenti. Il tecnico del Palmeiras ha attirato su di sé l’attenzione dei Blues dopo gli ottimi risultati ottenuti in Brasile, ma il portoghese non è l’unico sulla lista di Boehly.

Insieme all’ex PAOK e Braga, infatti, ci sarebbero anche i già noti e chiacchierati Gallardo, Nagelsmann e Luis Enrique. Tutto passa dunque nelle mani del Chelsea, che potrebbe stupire alla fine tutti.