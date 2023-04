Non vuole più tornare: de Ligt lo può portare alla Juve

Un ex compagno del difensore olandese può approdare a Torino nel prossimo mercato estivo: colpo da 20 milioni.

Ha destato scalpore, nelle prime battute dello scorso calciomercato estivo, l’operazione di mercato che la Juve concluse col Bayern Monaco per la cessione di Matthijs de Ligt al club bavarese. Uno dei giocatori che più di ogni altro avrebbe dovuto rappresentare la nuova linea verde dei bianconeri, un talento dal sicuro avvenire, il perno della futura difesa della Vecchia Signora, partiva per la Baviera a fronte di un pagamento di ben 67 milioni da parte del club teutonico.

Il tesoretto è stato poi reinvestito dall’allora dirigenza bianconera – di quegli esponenti, oggi è rimasto in carica il solo Federico Cherubini nel ruolo di Ds – anche per finanziare il lauto ingaggio di Paul Pogba, arrivato sì a parametro zero dal Manchester United ma comunque portatore di uno stipendio da top player. Proprio il club inglese, e lo stesso Bayern, potrebbero essere ai lati di un triangolo di mercato che dovrebbe vedere protagonista la Juve. Stavolta nel ruolo di società acquirente. Scopriamo chi è il nuovo presitgioso obiettivo di Massimiliano Allegri.

Intreccio col Bayern, la Juve compra

Arrivato in prestito dal Bayern alla corte di Erik ten Hag sul finire della sessione invernale di scambi, Marcel Sabitzer è una pedina chiesta espressamente dal tecnico olandese. Non è un caso che il giocatore, ancora di proptietà dei bavaresi, sia diventato in poco tempo una pedina importante nello scacchiere tattico dell’ex coach dell’Ajax. La formula dell’affare concluso tra tedeschi ed inglesi prevede un ritorno alla base dell’austriaco alla fine di questa stagione, ma il diretto interessato sembra avere idee differenti al riguardo.

Già consapevole (sulla scia di quanto accaduto in passato, ma anche per aver in qualche modo intuito le intenzioni del neo tecnico Thomas Tuchel) di non poter avere troppo spazio in campo nel Bayern del futuro, l’ex Lipsia non vorrebbe tornare. Il suo desiderio sarebbe quello di restare a Manchester, dove si è ambientato bene e dove riveste un ruolo importante nelle gerarchie del suo allenatore. Tutto ciò potrebbe portare ad uno stallo che non sarebbe utile né al calciatore, né al club proprietario del cartellino. Ma qui (ri)entra in gioco la Juve, che da tempo ha messo gli occhi sul calciatore.

I bianconeri, forti degli ottimi rapporti coi bavaresi proprio grazie al remunerativo affare de Ligt, avrebbero superato il Milan nella corsa a Sabitzer. La necessità di puntellare il centrocampo considerando l’addio certo di Paredes, quello probabile di Rabiot e le precarie condizioni fisiche di Pogba, avrebbero convinto il club piemontese. Con 20 milioni l’austriaco potrebbe salutare la Baviera ed accasarsi alla corte di Max Allegri.