Osimhen-Bayern: l’annuncio di Tuchel spiazza i tifosi del Napoli

Il Napoli senza Osimhen è tutta un’altra squadra, e lo dimostrano i fatti, visto che senza il suo bomber nigeriano la formazione di Luciano Spalletti ha faticato sia in campionato che in Champions League.

L’impressione è che comunque la piazza debba iniziare ad abituarsi a questa assenza, visto che è sempre più insistente la voce secondo la quale Victor Osimhen lascerà il Napoli nel prossimo calciomercato.

Sul bomber nigeriano si stanno infatti iniziando a muovere diversi top club europei, come ad esempio il Bayern Monaco, sempre più deciso deciso di affidare -a partire dalla prossima stagione- la numero 9 proprio al giocatore del Napoli.

Osimhen-Bayern Monaco, Tuchel esce allo scoperto: le ultime

Victor Osimhen sarà sicuramente uno dei nomi più ricercati del prossimo calciomercato estivo, anche perchè in quel di Napoli il nigeriano ha dimostrato tutto il suo potenziale, attirando su di sé l’attenzione dei migliori club al mondo.

La proprietà, così come tutto il tifo partenopeo, spera di vedere in campo al Maradona Osimhen per almeno un altro anno, ma come detto anche da Lobotka qualche giorno fa: “Difronte ad un’offerta da 120 milioni di euro, come si fa a trattenerlo? E’ impossibile”

Fino all’ultimo giorno del prossimo calciomercato De Laurentiis proverà a tratteneee a Napoli il nigeriano, ma questa sembra essere una Mission Impossibile visto quanto trapelato nelle scorse ore in Germania. Nel corso della conferenza stampa di avvicinamento alla sfida contro l’Hoffenheim, Thomas Tuchel ha infatti parlato di Osimhen e di un suo possibile trasferimento al Bayern Monaco, spiazzando sia i tifosi del Napoli che quelli bavaresi.

Tuchel annuncia Osimhen al Bayern? Le dichiarazioni

Il Bayern è alla ricerca di una nuova prima punta dopo l’addio nella scorsa estate di Lewandowski, complice anche l’esperimento Mané al momento completamente fallito. Il nome in cima alla lista dei desideri del club bavarese è quello di Victor Osimhen, che in questa stagione ha messo in risalto tutte le sue caratteristiche, soprattutto quelle da rapace d’aria.

A conferma di questo, stando alle ultime notizie, negli scorsi giorni sarebbero anche stati avviati i primi contatti fra il Bayern e l’entourage di Osimhen, che ha immediatamente fatto scattare sull’attenti i tifosi del Napoli, ovviamente preoccupatisi.

A fomentare di più la questione è stato oggi in conferenza stampa Thomas Tuchel che, parlando di un possibile approdo del Nigeriano in Baviera, ha detto: “Se arriva Osimhen? Tengo la bocca chiusa, conosco i meccanismi. In Italia arriverebbe tutt’altro messaggio, e per questo non parlo di giocatori che sono sotto contratto con altri club”.

Osimhen-Bayern: cosa è emerso

Sky Deutchland gela i tifosi del Napoli, visto che nella giornata di ieri l’emittente tedesco ha confermato questi primi contatti fra il Bayern Monaco e Victor Osimhen, che tramite il suo entourage ha dato massima disponibilità al trasferimento in Baviera nel prossimo calciomercato.

Anche Tuchel ha dato l’okay a quest’operazione che, sicuramente, infuocherà la prossima estate, visto che si parla di almeno 120 milioni di euro.