Roma: caso Pellegrini, la reazione dei tifosi

La Roma di Mourinho esce sconfitta in Europa League nel match d’andata contro il Feyenoord in una partita rocambolesca e negativa dove c’è stato anche l’errore su calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini.

Il capitano giallorosso si è preso la responsabilità dopo l’uscita dal campo dell’argentino Paulo Dybala che ha abbandonato il campo a metà del primo tempo per l’ennesimo infortunio muscolare.

Intanto, a fine partita sono arrivate delle critiche che non sono piaciute verso il club giallorosso e ora vengono fuori le prime reazioni riguardo quanto è accaduto.

Feyenoord Roma: caso Pellegrini

Una stagione di alti e bassi quella della Roma di Mourinho che alterna diversi risultati in questa stagione tra campionato ed Europa. Il club è pronto a dare una scossa per le ultime partite, quelle decisive per determinare quale sarà la prossima stagione e il futuro del club giallorosso che, intanto punta a migliorarsi sempre di più per ottenere il massimo dei risultati anche in vista di quella che sarà la crescita del progetto. L’ultima partita di stagione si è conclusa con una sconfitta in Europa League.

Feyenoord Roma è stata decisa da un gol nel secondo tempo degli olandesi che hanno ottenuto la vittoria, prima però ci sono state diversi episodi negativi che hanno condannato il club romano alla sconfitta. Un primo tempo nero per la squadra di Mourinho che ha prima perso Dybala per infortunio e poi sbagliato un calcio di rigore con il capitano Lorenzo Pellegrini.

Nel secondo tempo della partita, invece, è arrivato anche l’altro infortunio di Abraham che ha complicato la situazione della Roma anche in vista della partita di ritorno. Intanto, sono arrivato delle novità per quanto riguarda l’episodio del primo tempo, perché ci sono state diverse critiche nei confronti di Pellegrini dopo l’errore dal dischetto.

Roma: tifosi contro Pellegrini, è caos

Grandi polemiche per quanto accaduto a Roma in queste ore tra ieri oggi per le critiche che sono arrivate contro Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma che sarebbe stato accusato della sconfitta con il Feyenoord in Europa League da una piccola parte di tifosi.

Grandi polemiche sui social per questo triste episodio, dato che Pellegrini è sempre stato la bandiera della Roma in questi anni rifiutando anche importanti offerte per restare in giallorosso. Per fortuna una piccola minoranza ha criticato il giocatore sui social, con tanti che hanno mandato messaggi d’affetto al capitano.

Roma: Pellegrini giura amore

Non si lascerà scoraggiare Pellegrini che continua ad essere un perno fondamentale per la Roma e vorrà farlo anche per il futuro. Il capitano è pronto a riscattarsi per la partita di ritorno in Europa League e superare il turno approdando con il club in semifinale.