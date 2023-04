La Roma, dopo il rinnovo di Smalling per puntellare la difesa, piazza un altro grande colpo: un centrocampista fortissimo ha già svolto anche le visite mediche a Pasquetta.

Dopo la sconfitta con il Feyenoord e gli infortuni occorsi ad Abraham ed a Dybala, la Roma non può distogliere l’attenzione, ancora di più, dal campo. C’è, infatti, un pass per la Champions League da conquistare in campionato ed un quarto di finale di Europa League da rimettere in piedi. Al di là di questo, però, per i tifosi capitolini, e non solo, dal mercato arrivano notizie che fanno ben sperare. Dopo il rinnovo di Smalling, infatti, il ds Pinto ha piazzato praticamente un altro colpo, stavolta a centrocampo. Il giocatore, infatti, ha già svolto anche le visite mediche.

Roma, un mediano ha già svolto le visite mediche

La Roma sta cercando in tutti i modi di stringere i tempi per regalare immediatamente questa estate a Mourinho un grande colpo in mediano. Il primo della lista risponde al nome senza ombra di dubbio di Houssem Aouar, stella dell’Olympique Lione. Il giocatore, infatti, si libererà a giugno a parametro zero e rappresenta uno dei profili più appetiti su scala internazionale. I giallorossi vogliono provare a bruciare la concorrenza e, per questo motivo, avrebbero già fatto svolgere al ragazzo alcune visite mediche al Campus BioMedico nella giornata di Pasquetta.

Il motivo è molto semplice da spiegare. I giallorossi, infatti, nutrono delle perplessità circa le sue condizioni fisiche, dal momento che le ultime annate sono state condizionate da problemi a caviglie e ginocchia. Essi, infatti, ne hanno condizionato il rendimento e la Roma vuole vederci bene sul quadro clinico del ragazzo prima di affondare il colpo. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb.

Aouar, trattativa ai dettagli

Come detto, il ds Thiago Pinto è ai dettagli di questa trattativa per regalare quanto prima questo colpo a José Mourinho. A conferma dell’interesse per il giocatore ci sono state le parole rilasciate dallo stesso direttore sportivo giallorosso prima della gara contro il Feyenoord: “Sulle pole position per arrivare Aouar non voglio fare come la Ferrari in Formula 1, perché va spesso in pole position e poi non arriva alla fine del Gran Premio. Aouar è stato spesso accostato alla Roma ultimamente, fa piacere perché è un grande giocatore”.

Insomma, a breve potrebbero arrivare delle novità significative su questo fronte. Sul giocatore c’era forte anche l’interesse del Betis Siviglia e, in Italia, del Napoli. La Roma pare aver bruciato la concorrenza offrendo un contratto di cinque anni a più di 3 milioni a stagione.