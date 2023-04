Roma, firma subito un campione: Mourinho entusiasta

Il calciomercato della Roma riparte con un super colpo a parametro zero: l’annuncio dalla Capitale spiazza tutti.

La Roma di Jose Mourinho sta preparando al meglio gli ultimi mesi di stagione, concentrata sull’Europa League e sulla qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Nel frattempo Tiago Pinto è a lavoro per due importanti rinnovi di contratto: Paulo Dybala e Chris Smalling su tutti, ma non solo. Il General Manager giallorosso sta valutando anche diversi profili che possano rinforzare la formazione dello Special One. Nelle ultime ore, un nome in modo particolare, sembra essere vicino a vestire la casacca giallorossa a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato Roma, sempre più vicino Aouar

Mesi di corteggiamento da parte della Serie A con Napoli, Juventus e Milan da tempo sulle tracce del centrocampista in scadenza di contratto con il Lione. Ma alla fine la Roma dovrebbe aver vinto la concorrenza per Housseme Aouar.

Il centrocampista, che ha da poco accettato la corte della Nazionale Algerina, potrebbe arrivare in Italia a parametro zero ed è libero di firmare già oggi un pre accordo contrattuale. Secondo le ultime news di calciomercato, la mattina di lunedì (giorno di Pasquetta), Aouar è sbarcato con un intermediario a Roma, dove avrebbe svolto le visite mediche al Campus BioMedico (Zona Laurentina) accompagnato da un dipendente del club giallorosso, per poi ripartire alla volta della Francia in tarda serata.

La Roma, con decisione, lo ha cercato nelle ultime due finestre di mercato e nelle ultime ore dovrebbe aver raggiunto un accordo con il classe 1998, sulla base di un contratto da 2,8 milioni di euro a stagione più bonus (si limano gli ultimi dettagli). A malapena 14 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France per un totale di 516 minuti giocati, per un giocatore di caratura internazionale, di classe e qualità come Aouar con il Lione che non ha accettato di buon occhio la voglia del calciatore, cresciuto nel vivaio dell’Olympique, di non rinnovare il contratto in scadenza.

Un colpo sicuramente di spessore per la formazione giallorossa che ora potrà contare su di un centrocampo di tutto rispetto con Matic, Cristante e Pellegrini… senza dimenticare Wijnaldum: la Roma dovrà ridiscutere con il PSG la permanenza dell’ex Liverpool, visto che al momento non sembra intenzionata ad esercitare il diritto di riscatto.