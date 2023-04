Caso plusvalenze: “Abbiamo bruciato i documenti”, la confessione del presidente

La confessione del presidente, in merito ai fatti legati al calcio italiano e alla Serie A, per quanto riguarda le vicende alla Lega Calcio.

All’interno del programma Rai Report, le clamorose dichiarazioni sul caso plusvalenze e i documenti bruciati, per i faldoni che sarebbero spariti per le “schifezze che c’erano là dentro”, come sottolineato da lui stesso.

Una testimonianza fortissima del presidente, che parla di quella che è la vicenda che ha riguardato in prima linea la Serie A e la Lega Calcio, con i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus.

Caso plusvalenze, la confessione del presidente sui documenti

Molto presto la trasmissione sui canali Rai, Report, pubblicherà quella che è l’intervista al presidente che ha rilasciato un’importante confessione sui documenti, che riguardano il caso plsuvalenze.

Un faldone bruciato, secondo lo stesso presidente che ha dichiarato cose importanti in merito all’inchiesta che sta portando avanti anche la stessa trasmissione in onda sui canali Rai.

A parlare, è Massimo Cellino. Il presidente del Brescia ha parlato della questione plusvalenze che ha visto protagonista la Juventus, in negativo, per quella che è stata la sentenza che ha condannato i bianconeri a perdere la bellezza di 15 punti dalla classifica di Serie A. Cellino ha parlato dei dossier e, quelle che seguono, sono le sue parole fortissime in merito ai fatti accaduti.

“Abbiamo bruciato i documenti”, Cellino spiega tutto sul caso plusvalenze

Senza troppi giri di parole, ecco spiegato da Massimo Cellino quelle che sono state le questioni in merito al caso plusvalenze. Ecco un estratto dell’intervista, che sarà messa in onda lunedì sera: “Volevamo solo che la baracca restasse in piedi, stava crollando tutto. Parliamo di quanto ero uno dei più giovani presidenti della Lega, ma dovevamo pulire tutte le schifezze che erano lì dentro e non sapevamo da che parte cominciare. Ci stava un contenitore di metallo, che conteneva tutti i dossier, c’era chi era iscritto con una fideiussione falsa, chi si scaricava come Irpef il trasporto. Andammo in questo piazzale, mettendo tutto in un bidone e bruciammo tutti i documenti. Poi vennero a cercarlo questo faldone, ma non c’era più niente…”

Report, puntata sul caso plusvalenze: quando va in onda?

La puntata nella quale ci sarà l’intervista di Cellino, andrà in onda nella serata di lunedì. Precisamente, i telespettatori, potranno vedere su Rai 3 la puntata di Report, in onda alle ore 21 e 20.