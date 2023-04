Sprint Spalletti, addio al Napoli nonostante lo scudetto: la sua nuova squada

Il tecnico dei partenopei potrebbe clamorosamente lasciare Napoli nonostante lo Scudetto: la big d’Europa ‘tenta’ l’allenatore.

A Napoli è già partito il countdown per l’aritmetica conquista dello Scudetto: una formalità che ha anche vinto le resistenze della scaramanzia tipica della città partenopea. Tra gli artefici di un cammino incredibile, fatto finora di 25 vittorie su 29 gare di campionato, c’è soprattutto Luciano Spalletti, il tecnico toscano che ha costruito un giocattolo quasi perfetto, consentendo a talenti del calibro di Osimhen e Kvaratskhelia di rendere al loro meglio.

Tuttavia, proprio all’alba di quello che secondo alcuni potrebbe essere la prima pietra di un ciclo fatto di successi, proprio il demiurgo del primo trionfo potrebbe clamorosamente lasciare la piazza azzurra. Tra le voci di imminenti assalti per i due suddetti gioielli dell’undici napoletano – e non solo, considerando le offerte in piedi per Kim, Lozano e compagnia andante – spunta anche l’indiscrezione su un possibile addio del tecnico di Certaldo. La big inglese, che dovrà avviare l’ennesima milionaria rivoluzione, ha messo gli occhi sull’allenatore. Che dovrà resistere alle lusinghe britanniche se vorrà davvero continuare la sua avventura all’ombra del Vesuvio.

Spalletti, piomba il Chelsea: corsa a due

Nonostante una campagna acquisti a dir poco faraonica, e ben tre cambi alla guida tecnica della squadra, il Chelsea proprio non ingrana. Il club londinese, e il suo ambizioso magnate Todd Boehly, devono ormai rassegnarsi all’idea che nella prossima stagione i Blues non disputeranno alcuna competizione europea.

L’ultima speranza è legata all’ancor possibile, ma ora come ora quanto mai difficile, trionfo in Champions League. Che aprirebbe le porte alla partecipazione del Chelsea alla stessa competizione il prossimo anno. Frank Lampard, la bandiera del club chiamato a guidare la squadra ad interim in questo finale di stagione, è chiamato ad un’impresa titanica. La dirigenza londinese sta già guardando avanti: la scelta del prossimo tecnico non si può proprio più sbagliare. Assieme ai profili di Luis Enrique e di Mauricio Pochettino come candaidati papabili alla scottante panchina dei Blues, nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Luciano Spalletti.

Con una rosa già ultra competitiva e con un rinnovato budget di mercato a sua disposizione, il condottiero degli azzurri potrebbe tentare l’avventura inglese. Concreto sarebbe anche il rischio, con una doppia beffa dietro l’angolo per i sostenitori partenopei, che Spalletti possa portarsi a Londra qualche suo pupillo già allenato a Napoli. Considerando il mai celato desiderio di Victor Osimhen di giocare un giorno in Premier League, in città già tutti tremano all’idea di perdere, in un colpo solo, due degli eroi del terzo Scudetto della storia del club.