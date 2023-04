“Voglio tornare al Milan”: l’annuncio fa impazzire i tifosi

By

Il Milan in queste settimane è completamente immerso nei suoi obiettivi di campo, anche perchè fra Champions e Serie A la formazione rossonera si gioca un pezzo importante della sua stagione in pochissimo tempo.

Senza quarto posto c’è il rischio di perdere appeal, soldi, e possibilità di fare un calciomercato importante, cosa che dalle parti di Casa Milan non hanno neanche intenzione di immaginare, anche perchè le ambizioni in vista della prossima stagione sono alte.

Maldini ha infatti intenzione di andare a rinforzare la rosa di Stefano Pioli con giocatori affermati e che facciano la differenza, anche se nelle ultime ore c’è stato un annuncio che potrebbe e non poco destabilizzare i piani del ds del Milan.

Calciomercato Milan, il giocatore vuole tornare: l’annuncio

Visto il deludete rendimento di questa stagione il Milan ha intenzione di sfruttare al meglio la prossima finestra di calciomercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, nella speranza che il tecnico emiliano riesca ad ottenere almeno un quarto posto in questa stagione di Serie A.

Le possibilità ci sono, ma la squadra deve rispondere sul campo, cosa che spesso in questa stagione è venuta a mancare per diversi motivi. Maldini ha dunque intenzione di andare a lavorare proprio su questo, ritoccando, allungando e migliorando quei reparti dove il Milan è stato più carente in questa stagione.

Le idee del ds rossonero in vista del prossimo calciomercato sono già abbastanza chiare, ma in una recente intervista il giocatore ha letteralmente stravolto ogni carta in tavola dicendo: “Voglio tornare al Milan”. Dopo questa dichiarazione la passa passa nelle mani di Maldini, che si dovrà capire se avrà o meno intenzione di esaudire la volontà del ragazzo.

“Voglio tornare al Milan”: le ultime

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Milan, visto che oltre ai soliti nomi accostati in quel di Milanello già da qualche mese a questa parte, nelle scorse ore è stato incredibilmente proprio il giocatore a fare un passo in avanti verso il club rossonero in vista della prossima estate.

Intervistato da Tuttosport, Marco Brescianini, centrocampista del Cosenza ma di proprietà del Milan, non ha nascosto le sue ambizioni confermando la volontà di diventare un domani un punto fermo della formazione rossonera.

Al noto quotidiano piemontese il classe 2000 ha infatti detto: “Ho l’ambizione di arrivare in Serie A e tornare al Milan. Da piccolo era un sogno ora un obiettivo. L’esordio in rossonero è stato il momento più bello della mia carriera, ma ora punto a vestire con costanza quei colori.”

Il Milan ha in casa il nuovo Milinkovic: Marco Brescianini

Centrocampista tuttofare, prima al Monza, poi all’Entella e quest’anno al Cosenza, Marco Brescianini sta piano piano dimostrando di poter essere un titolare, un punto fermo, della formazione futura del Milan.

Viste le sue recenti prestazioni in Italia hanno addirittura iniziato a paragonarlo a Milinkovic Savic, cosa alla quale Brescianini ha risposto così a Tuttosport: “Io simile Milinkovic? Non sarebbe male diventare forte come il serbo”