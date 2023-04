Calciomercato, Ancelotti ha deciso: colpo da Torino, firma con il Real Madrid

By

Svolta di calciomercato davvero incredibile con Carlo Ancelotti che ha deciso di portarlo al Real Madrid: ecco le ultimissime notizie sull’affare.

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo il prossimo acquisto del Real Madrid. La società spagnola ha deciso di investire sul giocatore italiano. E’ una scelta precisa di Carlo Ancelotti che è pronto a strapparlo al club. Ecco l’annuncio che spiazza tutti.

Ultime notizie di calciomercato sul futuro del giocatore che può lasciare in maniera definitiva la Serie A. Il club spagnolo è pronto ad investire su di lui: svelati tutti i dettagli con Carlo Ancelotti pronto a portarlo al Real Madrid nella prossima sessione estiva di calciomercato 2023. Ipotesi clamorosa, quella del trasferimento del giocatore con Florentino Perez che torna a puntare un talento italiano per il suo Real Madrid.

Calciomercato: via dall’Italia, firma con il Real Madrid

Svolta clamorosa e quasi inaspettata del Real Madrid che è pronto a strappare il giocatore alle società italiane nel prossimo calciomercato. Colpo da Torino per gli spagnoli che hanno messo nel mirino il centrocampista, che è uno delle sorprese di questa stagione. Il classe 2001 ha dimostrato tutte le sue qualità nel campionato italiano: adesso il suo futuro può essere in Spagna.

Ancelotti ha chiesto alla dirigenza di seguire da vicino l’evoluzione del giovane centrocampista italiano, tenendo conto delle esigenze del club di rinnovare e rafforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione.

Come riportato dal quotidiano Tuttosport, Carlo Ancelotti avrebbe chiesto al Real Madrid di ingaggiare Samuele Ricci per il prossimo calciomercato.

Lo stesso Ancelotti ha inviato un paio di scout per seguire in prima persona la crescita di Ricci ed ha dato indicazioni ai suoi di non perderlo di vista fino al termine della stagione.

Samuele Ricci, l’ultima richiesta di Ancelotti al Real Madrid

Samuele Ricci, appena 21enne, è arrivato al Torino per poco più di 8 milioni di euro dall’Empoli. La sua prestazione è stata impressionante, al punto da guadagnarsi una posizione di rilievo in squadra: ha giocato 24 partite in tutte le competizioni. Ora il suo prezzo potrebbe essere triplicato e aggirarsi intorno ai 25 milioni.

Il Real Madrid è alla ricerca un giocatore da prendere in quella zona di campo. Ricci è un profilo di grande prospettiva, è considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano. Si sta mettendo in mostra con la maglia del Torino con prestazioni di qualità. Sotto la gestione di Juric è cresciuto tantissimo e adesso su di lui ci sono anche gli occhi di Carlo Ancelotti che vuole portare al Real Madrid Ricci nel prossimo calciomercato.