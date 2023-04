Inter: scambio col Manchester, si sta chiudendo l’accordo

L’Inter si prepara ad una sessione di calciomercato complicata che può portare via dei calciatori anche importanti e amati dai tifosi in vista della prossima stagione.

Ci sono delle nuove novità per quanto riguarda le messe di mercato che ha intenzione di fare la società nerazzurra per alcuni di questi giocatori pronti ad andare via e sposare dei nuovi progetti.

Perché il club nerazzurro ha intenzione di fare cassa e non sarà facile affrontare i prossimi mesi, ancor di più senza l’eventuale qualificazione alla Champions.

Calciomercato Inter: via alle cessioni

Molti grandi giocatori dell’Inter ancora non sanno quale sarà il loro futuro. Perché molti il club li metterà in vendita per provare a fare cassa visti i problemi economici che hanno colpito in questi anni la società di Zhang che ora valuta anche la cessione. Altri, potrebbero anche pensare di andare via perché ritengono ormai concluso il loro ciclo in nerazzurro. Inoltre, il progetto Inter non sembra più così vincente come anni fa quando arrivò Conte e riuscì ad arrivare in Finale d’Europa League (poi persa) e a vincere la Serie A. Perché ora c’è la sensazione che è in atto una rivoluzione in vista dei prossimi mesi.

Ci sono delle scelte mirate che prepara la società per il prossimo anno, una parte di fedelissimi e leader in campo e nello spogliatoio saranno confermati, per fare poi spazio ad altre cessioni top che possono però portare dei soldi importanti che l’Inter potrà in parte reinvestire e in parte mettere da parte perché entro 13 mesi bisognerà restituire i 350 milioni di prestito a Oaktree.

Ci sono già delle certezze su chi andrà via a zero come Handanovic, Skriniar e Gagliardini, ma anche altri che da un momento all’altro possono lasciare il club e che al momento sono ancora incerti di un posto a Milano. Poi ci saranno delle cessioni e tra questi può esserci anche il nome di Alessandro Bastoni che è in scadenza 2024 e ha tantissimo mercato. Inoltre, al momento, non vuole affrontare il discorso rinnovo con l’Inter.

Inter: Bastoni in uscita, a Manchester lo vogliono

Come riportato dal quotidiano Team Talk presto potrebbe arrivare l’assalto di Manchester United e Manchester City che si sono interessati in maniera seria per acquistare Alessandro Bastonidall’Inter la prossima sessione di calciomercato.

Pronto un derby di Manchester per l’ingaggio di uno dei migliori difensori centrali al momento in Serie A e della Nazionale italiana. Entrambe le società possono pensare anche provare a chiudere con uno scambio con l’Inter per portare Bastoni al Manchester United o Manchester City.

Inter: scambio per Bastoni

Il Manchester City è pronto a proporre il cartellino di Aymeric Laporte per provare a comprare Bastoni e convincere l’Inter, mentre il Manchester United per provare a chiudere con il centrale propone Harry Maguire e Lindelof che sono in uscita.