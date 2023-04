Calciomercato, niente Inter o Juventus: un’altra italiana prende Firmino

Ultimissime notizie di calciomercato: ecco dove andrà Roberto Firmino. C’è la Serie A nel suo futuro.

Il nome di Roberto Firmino continua a suscitare l’interesse di molte squadre. L’attaccante brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023. Ecco perché società come Juventus e Inter, sempre attente al mercato degli svincolati, stanno pensando a lui per rinforzare l’attaccante. Attualmente al Liverpool, Firmino dalla prossima estate sarà libero di firmare con qualunque club, visto che non rinnoverà con i Reds. Il suo contratto è in scadenza, ecco perché l’occasione è ghiotta per qualsiasi società che vuole prendere un attaccante. A sorpresa, però, nelle ultime ore un’altra pretendente italiana si è mossa per arrivare a Firmino nel prossimo calciomercato estivo 2023. Ecco svelati tutti i dettagli di questo accordo.

Ci sono delle nuove pretendenti per l’attaccante del Liverpool Firmino. Il giocatore, che andrà via a parametro zero, è in cima alla lista dei desideri di numerose società che pensano a lui per rinforzare l’attacco. L’occasione è davvero ghiotta: a favorire ogni tipo di trattativa è la sua situazione contrattuale, visto che Firmino non rinnoverà con il Liverpool e andrà via la prossima estate a parametro zero.

Ultime calciomercato: niente Inter o Juventus, ecco quale italiana prende Firmino

Dall’Inghilterra arriva un nuovo annuncio in merito al futuro di Roberto Firmino che può andare in un club di Serie A.

Firmino si libererà gratis dal Liverpool la prossima estate, ecco perché ci sono molti club che sono pronti ad ingaggiarlo a costo zero. Non solo l’Inter ma anche Milan, Juventus e Roma monitorano la situazione.

In particolar modo, come riportato dalla BBC, c’è Mourinho che sta spingendo per arrivare al giocatore. Lo Special One, che resterà ancora in giallorosso, è pronto a puntare sul brasiliano per rinforzare l’attacco. Ecco perché a sorpresa, dopo aver beffato i neroazzurri l’estate scorsa per Dybala, la prossima stagione potrebbe arrivare quest’altro colpo a parametro zero con la firma e l’arrivo nel calciomercato estivo 2023 di Firmino alla Roma.

Firmino alla Roma, colpo di calciomercato per Mourinho

Il tecnico portoghese, che è pronto a restare alla Roma e rispettare il suo contratto con i giallorossi, è a lavoro in vista per la prossima stagione. Le intenzioni dell’allenatore sono chiare: l’obiettivo è quello di migliorare la rosa dei giallorossi. Si punterà, come successo l’estate scorsa, ai parametri zero. Ecco perché, dopo Dybala e Matic, la società ha messo nel mirino l’attaccante del Liverpool con Mourinho pronto ad accogliere alla Roma Firmino nel corso del prossimo calciomercato.