Calciomercato: Ronaldo lo chiama all’Al Nassr, arriva la risposta dell’attaccante

Ultimissime notizie di calciomercato: Cristiano Ronaldo porta l’attaccante in Arabia Saudita. Ecco tutti i dettagli e la risposta del calciatore.

Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del giocatore, c’è Cristiano Ronaldo di mezzo: lo porta all’Al Nassr. Svelati tutti i dettagli su questo affare.

Dopo il colpo faraonico di Cristiano Ronaldo, l’Al Nassr non ha intenzione di fermarsi. La società dell’Arabia Saudita ha messo nel mirino un altro grande campione per il prossimo calciomercato estivo 2023. Emergono nuovi dettagli riguardo la scelta del calciatore per il suo futuro.

Adesso potrebbe seguire Cristiano Ronaldo e chiudere al meglio la sua carriera in Asia in un campionato in crescita dopo l’arrivo di CR7. E’ proprio il campione portoghese che ha consigliato ai dirigenti arabi l’acquisto dell’attaccante: i due potrebbero giocare presto insieme

Calciomercato, l’Al-Nassr accontenta Cristiano Ronaldo

L’Al Nassr è pronto a piazzare un altro colpaccio e a prendere l’attaccante. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il giocatore è stato consigliato da Cristiano Ronaldo.

Sarebbe questa la scelta del portoghese che vuole aggiungere qualità all’interno della rosa. Una scelta precisa, quella del campione che punta a vincere la Champions League asiatica per la prossima stagione. Nella squadra ci sono già altri giocatori di qualità e talento come Luiz Gustavo e Talisca, adesso è pronto a firmare anche un altro giocatore importante

Gli arabi stanno provando a portare all’Al Nassr Zaha del Crystal Palace.

Calciomercato: niente Italia, Zaha raggiunge Ronaldo?

Ecco gli ultimissimi aggiornamenti di calciomercato riguardo l’attaccante inglese che a fine stagione saluterà in maniera definitiva il Crystal Palace. Il calciatore, infatti, ha il contratto in scadenza e non rinnoverà con il suo attuale club. L’intenzione è quella di andare in un nuovo campionato.

Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa all’interesse dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che vuole nella sua squadra Zaha per la prossima stagione. Il calciatore, che in Serie A piaceva anche a Roma e Juventus, sta valutando la proposta: ecco le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra riguardo la possibile risposta del calciatore.

Zaha all’Al Nassr, la risposta dell’inglese

Secondo l’Evening Standard, Wilfried Zaha non andrà all’Al Nassr. Il calciatore ha rifiutato la proposta del club dove gioca Cristiano Ronaldo. L’intenzione del calciatore è quella di non trasferirsi in Arabia Saudita.