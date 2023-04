Convocati Juventus, tre calciatori restano a casa: Allegri stupisce tutti

Nuovi aggiornamenti sulla Juventus, ecco le ultimissime sulla partita dei bianconeri contro il Sassuolo: c’è l’annuncio sui convocati.

Importanti notizie che riguardano la Juventus che affronterà nel match di domani il Sassuolo. L’allenatore ha preso una decisione.

Arrivano i convocati ufficiali della Juventus per la partita di campionato contro il Sassuolo. Fino all’ultimo Allegri è stato in dubbio se chiamare o meno alcuni giocatori, che non erano nelle migliori condizioni. Alla fine il tecnico ha deciso di lasciare a casa solo tre di loro: ecco le ultimissime notizie sui bianconeri.

Sassuolo Juventus, Allegri annuncia i convocati per domani

Il prossimo turno di campionato è molto importante per la Juventus. Dopo la vittoria della Lazio e del passo falso del Milan, che ha pareggiato contro il Bologna, i bianconeri non possono perdere ulteriori punti. Contro il Sassuolo sarà una sfida davvero fondamentale per la Vecchia Signora che spera di raggiungere la zona Champions, a prescindere dalla penalizzazione in classifica.

La prossima settimana arriverà il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni in merito al meno quindici in classifica. In attesa della sentenza, la Juventus non vuole perdere terreno e giocherà per conquistare i tre punti nella delicata trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Per questa partita Allegri deve fare i conti con alcune defezioni: il tecnico deve tener conto anche dell’impegno di giovedì in Europa League, nel ritorno dei quarti di finale contro lo Sporting.

Intanto, arriva l’annuncio sui convocati della Juventus: ecco chi mancherà contro il Sassuolo.

Convocati Juventus: tre assenze contro il Sassuolo

Sono 23 i giocatori convocati dalla Juventus per la sfida contro il Sassuolo, in programma domani sera alle ore 19. Ecco le scelte di Massimiliano Allegri per il match contro i neroverdi. Ci sono Szczęsny e Pogba, così come Bremer. Assenti solo tre giocatori, ovvero: Kean e De Sciglio, per infortunio, e Alex Sandro per squalifica.

Ecco la lista completa: Szczęsny, Pinsoglio, Perin; Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri; Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Chiesa;

Vlahovic, Milik, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.

Con l’annuncio dei convocati, svelata anche, la probabile formazione della Juventus contro il Sassuolo.

Probabile formazione Juventus, le scelte di Allegri contro il Sassuolo

Come annunciato già da Allegri in conferenza stampa, nonostante il recupero e la convocazione di Szczęsny, in porta ci sarà Perin. Davanti a lui: Danilo e Gatti con Rugani favorito su Bonucci. Iniziale panchina per Bremer, turno di riposo per il brasiliano. A centrocampo Paredes è pronto a guidare la Juventus in cabina di regia, l’argentino è in vantaggio su Paredes. In avanti tornerà Vlahovic in coppia con Chiesa. Di Maria partirà dalla panchina.

Probabile formazione Juventus (3-5-2) – Perin; Danilo, Rugani, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic