È Umtiti il rinforzo di una Big di Serie A: che colpo in difesa

Sembrava aver intrapreso una preoccupante parabola discendente. Arrivato al Lecce per rilanciarsi, Samuel Umtiti, sembra essere tornato nuovamente sui suoi livelli.

L’esperienza in Salento del difensore francese di proprietà del Barcellona è stata fino a questo momento molto positiva. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e alcune big di Serie A lo avrebbero messo nel mirino.

Il Lecce è riuscito a restituire al mondo del calcio quel difensore in grado di fare incetta di trofei con la maglia del Barcellona. Umtiti, inoltre, è stato protagonista anche della trionfale cavalcata che ha portato la Francia di Didier Deschamps sul tetto del mondo a Russia 2018. L’arrivo in Serie A, quindi, ha spalancato ad Umtiti le porte per una nuova vita e adesso le big fanno la fila.

Umtiti fa gola alle Grandi: Lecce per la rinascita del francese

Arrivato in estate come rinforzo altisonante, al suo arrivo al Lecce in molti non credevano che Samuel Umtiti potesse essere ancora quel calciatore ammirato con le maglie di Olympique Lione e Barcellona.

Dopo un breve periodo di rodaggio, però, il difensore francese è riuscito ad imporsi divenendo una pedina fondamentale all’interno dello scacchiere di Marco Baroni. Con Federico Baschirotto l’intesa e ottima ed è anche grazie a loro se spesso il Lecce è riuscito a strappare risultati importanti anche contro avversari sulla carta superiori. La squadra pugliese, infatti, non è quasi mai stata invischiata nella durissima bagarre salvezza, riuscendo a mantenersi sempre a debita distanza dalle zone pericolose.

Le 16 presenze messe a referto con i salentini testimoniano che anche dal punto di vista fisico Umtiti sta dimostrando di essere ritornato su buoni livelli. Nelle due precedenti stagioni in maglia bluagrana, infatti, il difensore aveva racimolato solo 17 presenze totali, con una sola apparizione nella stagione 2021/22. La continuità di rendimento ritrovata a Lecce, però, apre a nuovi scenari per il futuro del francese.

Nonostante il rendimento in crescita, infatti, il Barcellona proverà a separarsi definitivamente da Umtiti con il Lecce pronto ad accoglierlo a titolo definitivo. Il riscatto da parte dei giallorossi, però, potrebbe essere solo una tappa intermedia nel futuro di Umtiti. L’affidabilità dimostrata nel corso di questa stagione ha attirato l’interesse di big di Serie A come Inter, Juventus, Roma e Milan. Il futuro resta tutto da decifrare e il Lecce si gode la rinascita di Samuel Umtiti che potrebbe presto fruttare un’ottima plusvalenza.