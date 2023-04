Inter: già trovati i sostituti, due giocatori vanno via

Il calciomercato dell’Inter in vista della prossima stagione porterà a dei cambiamenti importanti per il club nerazzurro. Ci sono diverse società che faranno degli investimenti.

Il club milanese però dovrebbe andare incontro a tanti nuovi trasferimenti, sia in entrate che in uscita, per questo motivo ci sarà una svolta.

Sembra essere tutto pronto per quelli che saranno i due calciatori che su tutti possono lasciare il club italiano che può portare all’arrivo di due giocatori in scadenza.

Calciomercato Inter: due addii, arrivano i sostituti

Il futuro dell’Inter lo deciderà il club stesso. La società già si sta muovendo per quelli che saranno i movimenti di mercato tra acquisti e cessioni. Bisognerà capire bene nel dettaglio che tipo di manovre hanno intenzione di fare alcune altre società che possono incidere nel mercato del club italiano. Perché ci sono dei giocatori che possono andar via e far fare cassa al club nerazzurro che potrebbe avere un destino già deciso in base a quello che sarà poi il piazzamento in campionato. La situazione economica non è delle migliori e per questo motivo bisognerà trovare una soluzione.

In base a se si qualificherà in Champions o meno (per il prossimo anno, al momento è fuori) l’Inter dovrà fare un certo tipo di calciomercato. La società non ha nessuna intenzione di perdere le entrate della Champions e per questo motivo spinge la squadra e fare di tutto per ottenere l’accesso per la prossima edizione. Intanto, si valuta il futuro di tutti i giocatori e ci sono due cambiamenti in arrivo.

Sembra che però l’Inter andrà poi a sostituire i calciatori con due stranieri che possono arrivare gratis e dare una svolta, in particolare, alle casse economiche del club. Si tratta di due giocatori che hanno un peso anche a livello internazionale.

Inter: Lukaku e Correa sacrificati, Firmino e Thuram in

Secondo le ultime notizie di calciomercato l’Inter può lasciar andare Lukaku e Correa che sarebbero tra i due sacrificati in attacco per chiudere l’arrivo di due nuovi giocatori. L’intenzione del club è quello di andare a risparmiare su alcuni nuovi giocatori.

Ecco perché, quindi, l’Inter valuta di andare a comprare Marcus Thuram e Firmino in attacco che possono prendere il posto di Correa e Lukaku.

Inter: Firmino e Thuram gratis

Ci sono delle novità molto importanti per l’attacco dell’Inter, perché la società può incassare dei milioni e risparmiare sugli ingaggi dei giocatori, andando a comprare gratis sia Firmino che Thuram che sono in scadenza di contratto con i rispettivi club. Pronta una rivoluzione in avanti per il club nerazzurro che può portare due volti nuovi al prossimo allenatore, da valutare se sarà Inzaghi.