Prima della partita Inter-Monza c’è stato un dialogo molto disteso tra Galliani ed Edin Dzeko e dal labiale si è capito in maniera molto chiaro cosa si sono detti.

Prima della bella lotta agonistica che è andata di scena allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro è andato di scena un bel siparietto tra Adriano Galliani, vicepresidente ed amministratore delegato del Monza, ed Edin Dzeko. I due si sono abbracciati e salutati in maniera molto calorosa. Le telecamere hanno pizzicato questo momento e dal labiale è risultato chiarissimo quello che si sono detti. Un bel momento di sportività prima di un testa a testa che ha regalato uno spettacolo davvero di primo ordine.

Inter-Monza, siparietto tra Galliani e Dzeko

Siamo al cospetto di uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano e di uno dei centravanti più forti tra quelli in attività. Ebbene, queste due icone dello sport in questione si sono incrociati ed abbracciati prima del fischio d’inizio tra Inter e Monza. I due si erano già sfiorati, per così dire, in passato varie volte e va proprio in questa direzione quello che ha detto al bomber il dirigente lombardo.

I due, infatti, appena si sono visti si sono salutati ed abbracciati. Galliani gli ha detto, con il sorriso stampato sul volto, le seguenti parole: “Ho provato a prenderti”. Il riferimento è quando era un dirigente del Milan e Dzeko, invece, militava nel Wolfsburg. Alla fine la trattativa sfumò per i costi eccessivi, con il bosniaco che si accasò al Manchester City per poi passare alla Roma. Ma non è stato l’unico momento, dal momento che anche questa estate ha provato un tentativo disperato per portarlo al Monza. Alla fine, anche in questo caso l’amministratore delegato si è dovuto arrendere davanti alle difficoltà di questa operazione, virando poi con decisione su Petagna del Napoli.

Inter-Monza amara per i nerazzurri

Si è trattato, forse, dell’unico momento di autentica gioia della serata per Dzeko e compagni, che sul campo hanno sofferto contro un Monza perfettamente organizzato. A decidere la sfida, infatti, è stata una incornata di Luca Caldirola, ex di turno. Colpevole l’atteggiamento della difesa interista, che lo ha lasciato completamente solo e libero di staccare, prendere la mira e bucare un incolpevole Onana. Continua incredibilmente a faticare in Serie A l’Inter, che invece in Europa si trasforma.