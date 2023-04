Il super colpo è Sergio Ramos: arriva lo spagnolo in difesa

Sergio Ramos non ha assolutamente alcuna intenzione di smettere con il calcio: pronto ad approdare al club che lo accoglierebbe a braccia aperte.

Di appendere le scarpette al chiodo, quindi, neanche per sogno. Il suo contratto con il Paris Saint Germain è attualmente in scadenza (30 giugno di quest’anno). Dalla Francia sono pessimisti sul fatto che lo spagnolo possa rinnovare. Anche perché, proprio per quel reparto, la dirigenza (a gennaio) ha concretizzato l’arrivo di Milan Skriniar a parametro zero dall’Inter. Per l’ex Real Madrid sono pronti ad aprirsi altri palcoscenici.

Di certo le richieste per lui non mancano visto che stiamo parlando di uno dei difensori più vincenti della storia del calcio. A Parigi, però, le cose non sono andate esattamente come avrebbe voluto (magari sollevare al cielo un’altra Champions). In questo ultimo periodo si sta seriamente pensando ad un altro clamoroso trasferimento. Sicuramente sarà uno dei protagonisti della prossima sessione del calciomercato estivo. Anche se, a quanto pare, non ci sono dubbi per i tifosi che già sanno per quale club firmerà.

Sergio Ramos, inizia una nuova avventura all’estero?

A quanto pare, il futuro, si chiama proprio Emirati Arabi Uniti. Proprio come ha fatto, qualche mese fa, il suo ex compagno di squadra ed amico Cristiano Ronaldo. C’è una squadra in particolare che è pronta ricoprire d’oro il difensore 37enne. Si tratta dell’Al-Hilal. Già, proprio il team che è alla ricerca anche di un certo Lionel Messi (si parla addirittura di 400 milioni di euro a stagione per la ‘Pulce’).

Una possibilità che lo stesso centrale difensivo non esclude affatto e che valuta attentamente. Possibile che la sua avventura in Europa giungerà al termine con la maglia dei parigini. In passato si era fatto il suo nome anche per molte squadre italiane (come il Milan e la Juventus). A quanto pare, però, i suoi pensieri in questo momento sono decisamente altri.

Anche perché, il team arabo, gli offrirebbe un contratto a dir poco faraonico. Pronto a guadagnare molto di più di quello che percepiva sia in Spagna che attualmente in Francia. I supporters parigini sono pronti a salutare il loro centrale. Il calciatore, tra qualche mese, scioglierà le riserve e deciderà quale sarà il suo futuro. Un futuro, a quanto pare, probabilmente medio orientale.