Calciomercato Inter, che scambio: arriva l’ex Milan

Inter sul mercato: il blitz di Ausilio porta al primo nome estivo. Ecco chi arriva, è un ex Milan.

Nonostante le tantissime critiche perpetrate nei confronti di Simone Inzaghi, la stagione dell’Inter nella sua totalità rischia di esser molto più positiva di quanto non si potesse pensare.

La semifinale di Champions League, dopo la vittoria esterna per 0-2 contro il Benfica, è adesso ad un passo, mentre tutti gli altri obiettivi risultano esser ancora alla portata: in Coppa Italia c’è un ritorno da giocare contro la Juventus che, dinanzi al pareggio della gara d’andata, diventa a tutti gli effetti una finale.

Poi c’è la volata finale per la Champions, con l’Inter ad oggi appena fuori dai primi quattro posti ma con tutte le carte in regola per provare a riprenderli.

La situazione in ottica mercato: urge acquistare

In questa lunga stagione, nella quale i nerazzurri disputeranno almeno 54 gare con grosse probabilità, uno dei maggiori punti deboli dei milanesi è stato quello legato alla zona mediana del campo.

Se due anni fa, con lo scudetto vinto, il trio Brozovic-Barella-Eriksen, con i vari inserimenti dalla panchina di gregari come Gagliardini, Sensi e Vecino stava diventando un must, guardando i nomi di questa stagione, il livello sembra essersi alzato, ma non con i risultati sperati: Barella ha iniziato un percorso di risultati altalenanti, che gli ha comunque concesso di mantenere la titolarità.

Brozovic è scomparso, fra infortuni e gare sottotono. L’arrivo di Asslani, il vice del croato, non ha mai convinto il mister, che è finito per reinventare Calhanoglu regista, abbassando così Mkhitaryan a mezzala, ruolo che già faceva a Roma. Un Pacchetto, quello appena citato, sicuramente valido, ma che desta non poche preoccupazioni per il futuro.

Blitz di Ausilio, arriva un ex Milan: ecco chi è

Per questo motivo ieri Ausilio ha fatto un blitz a Barcellona: i rapporti fra l’Inter e i blaugrana sono sempre stati molto positivi e se c’è modo di intavolare una trattativa, con i nervi distesi, probabilmente sarà più semplice accontentare tutti.

I nerazzurri hanno come priorità, per la prossima sessione estiva, quella di piazzare Marcelo Brozovic senza indebolirsi in mezzo al campo. Il centrocampista croato ha un contratto in scadenza fra un anno e l’Inter non vorrebbe perderlo a parametro zero; è carta interessante per il Barcellona, che al contrario deve piazzare Frank Kessie, arrivato a giugno a zero ma che non ha mai rispettato le attese.

L’ex regista del Milan è il calciatore fisico e dominante in mezzo al campo che farebbe al caso di Simone Inzaghi, per completare un reparto che al momento è tutto fuorché pieno.

Nell’incontro fra Piero Ausilio e Mateu Alemany, con la mediazione fra i due club di Edoardo Crnjar, come riferisce Tuttosport, potrebbe nascere l’occasione giusta per il primo movimenti in casa Inter, in vista di un mercato che sarà fatto interamente di opportunità.