Juve: colpa degli ascolti Tv, la decisione del club su Allegri

Una situazione difficile in casa Juventus da gestire che potrebbe portare anche all’addio di Massimiliano Allegri al termine della stagione dalla panchina dei bianconeri.

Perché c’è una situazione complicata al momento che potrebbe cambiare il futuro del tecnico con la società che aspetta prima di capire come terminerà la stagione.

Molti club di Serie A stanno pensando di rivoluzionare i propri progetti e anche la Juve valuta quello che sarà il proprio futuro, partendo anche da un’analisi sull’allenatore.

Juventus: esonero Allegri, le ultime

La Juventus vive una stagione di alti e bassi quest’anno con Allegri in panchina. Ma sono anni che il club bianconero non riesce ad avare una svolta importante in Serie A e in Europa a causa di scarsi risultati. Ora potrebbe arriva una nuova notizia che potrebbe far cambiare idea la società sulla continuità di questo progetto di un Allegri bis che è stato scelto di intraprendere anni fa per una durata davvero lunga. La sua seconda occasione sulla panchina della Juve potrebbe concludersi anzitempo rispetto il contratto firmato.

Perché ora iniziano ad essere fatte della valutazioni in casa Juve riguardo l’allenatore, valutando se Max Allegri può essere l’uomo giusto per il nuovo progetto dei bianconeri che stanno provando ad avviare un percorso totalmente diverso rispetto quanto fatto negli scorsi anni dove sono stati investiti tanti soldi e male. Ora l’intenzione del club è quella di provare a dare una svolta per il futuro che possa seguire una strada ben precisa.

Bel gioco e vittorie, questo quello che vuole la nuova Juve in vista del futuro. L’intenzione è quella di riportare gli appassionati bianconeri avanti allo schermo e per farlo poterebbe non esserci Allegri nei prossimi anni.

Allegri Juve: via per colpa degli ascolti

Un tempo non troppo lontano la Juve era una delle squadre più seguite ogni volta, oggi non è del tutto così. I conti per la Juventus di Allegri tornano soltanto a metà. Record su Sky per Juventus-Sporting con oltre 2 milioni di spettatori unici per la competizione d’Europa League degli ultimi due anni.

Ma la Juve diverte poco sugli spalti e la gente si sta allontanando anche un po’ dalla squadra di Allegri. Ora non è più una questione di gusti, perché anche in tv si potrebbe presto registrare un calo degli ascolti verso i bianconeri. La società è pronta a rimediare.

Juventus: sostituto Allegri, la scelta

In caso di un possibile esonero di Allegri o di addio direttamente dell’allenatore, la Juventus penserà di andare su una strada diversa, fatta di bel gioco e puntando sui giovani. Sono tanti, al momento, i giovani allenatori emergenti che possono convincere il club bianconero per sostituire il toscano.

Il primo nome della lista sembra essere quello di Tudor, che può tornare alla Juve post Allegri. Dopo aver fatto benissimo con l’Hellas Verona si sta confermando anche con il Marsiglia e ora può tornare in Italia. Altri nomi portano a Palladino, De Zerbi e Thiago Motta.