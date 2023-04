Ludovica Pagani è una bomba: vestitino cortissimo e scollatura da sogno (FOTO)

Un fisico pazzesco come quello della splendida Ludovica Pagani, con un vestito corto e scollato: guardate i risultati.

Spettacolare modella ed influencer italiana, Ludovica Pagani è nata a Bergamo il 26 di giugno del 1995. La meravigliosa lombarda, ha iniziato a costruire la sua fama da giovanissima, lavorando come valletta nelle tv private, principalmente per dei programmi sportivi. Adesso, a 27 anni, ha 3,5 milioni di seguaci su Instagram. Si direbbe che abbia fatto un buon lavoro.

Dalle stories della splendida classe ’95 abbiamo poi capito principalmente due cose e cioè che lei è anche molto simpatica (sempre pronta a scherzare e fare autoironia) e poi che è anche un’ottima Dj. Infatti, spesso leggiamo proprio dai suoi social di serate dove la Pagani è in consolle, che si tengono principalmente nel Nord-Italia. E lei diverte e si diverte, vista la gran passione per la musica.

Ludovica Pagani hot, vestitino cortissimo: si vede tutto

Dai post invece abbiamo evinto che il suo è davvero un fisico da far girare la testa, cosa che succede a tanti. Ludovica infatti, è una delle influencer italiane più in voga degli ultimi anni, seguita anche all’estero. Da dire poi che la meravigliosa bionda, alta 174 centimetri, è anche molto umile e poco costruita Almeno quando accende l’obiettivo della sua fotocamera. Questo, la rende ancor più amata dai follower.

Non è sempre riuscita però, la straordinaria bergamasca, a nascondere la sua vita privata. Infatti, chi ama intrufolarsi un po’ nelle vite dei vip attraverso i rotocalchi o i siti gossip, sa che la splendida italiana ha avuto qualche fidanzato conosciuto. I primi furono Steven Basalari, direttore artistico di alcuni locali per la vita notturna, e Biondo, ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Le ultime voci la accostavano poi all’esterno della Roma, Stephan El Shaarawy.

Oggi invece la dj e modella sembrerebbe essere single. Ma questo non la sconforta ed anzi, pare proprio che la bella lombarda sia intenzionata a far capire ai suoi ex cosa si sono persi. Eccola infatti in uno dei suoi ultimi post Instagram dove è meravigliosa, come sempre.

Il vestitino strettissimo regala una vista delle sue curve mozzafiato, ed essendo corto lascia ammirare le sue gambe perfette. E poi c’è quella scollatura, con il bel décolleté che per forza, attira qualche sguardo. Merita tanto, la bellissima italiana.