Milan, c’è un nuovo caso: Pioli una furia, parole durissime a Dazn

Arrivano le dichiarazioni dopo Bologna Milan dell’allenatore Pioli. Scoppia un nuovo caso, ecco cosa è successo in diretta.

Tensione in casa Milan dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna. Alla rete iniziale di Sansone ha risposto Pobega. Nel post partita Pioli si è scatenato, è arrivato ai microfoni di Dazn visibilmente scosso. Nervosismo alle stelle per il tecnico che non ha nascosto la sua rabbia, ecco chi ha attaccato.

Bologna Milan sarà una partita che farà discutere molto nei prossimi giorni. Un match chiave per i rossoneri, in piena lotta per la zona Champions. La squadra di Pioli non è riuscita a vincere la gara.

Subito dopo la partita il tecnico del Milan Pioli ha manifestato tutta la sua delusione e rabbia per la prestazione. Ecco con chi ce l’aveva: ai microfoni di Dazn ha ammesso tutta la sua amarezza per come è andata la partita di Serie A.

Milan: l’intervista a Dazn di Stefano Pioli

Queste le parole da parte dell’allenatore del Milan Pioli che ha attaccato duramente l’arbitro reo di non aver fischiato due rigori a favore dei rossoneri. Episodi determinati che, in un certo senso, hanno compromesso la partita con il Milan che non è riuscita ad andare oltre l’1-1

Ecco la pesante accusa all’arbitro Massa di Stefano Pioli, nel post partita di Bologna Milan.

“L’approccio non mi è piaciuto, non dovevamo partire in quel modo. Però per il resto abbiamo fatto la partita e controllato il match. Non siamo stati precisi nel finalizzare le occasioni che abbiamo creato. Abbiamo perso una grossa opportunità, è ovvio che in campionato non siamo soddisfatti. Ci siamo messi da soli in difficoltà è questo dispiace”

“Episodi arbitrali? Pesano e determinano alla fine anche il risultato finale. C’erano due rigori a favore del Milan. Per me il tocco di mano di Lucumi era rigore, l’arbitro doveva fischiare. Poi se il Var corregge è un altro conto. Mi dispiace, però era rigore”.

Bologna Milan moviola, due rigori negati al Milan: l’accusa di Pioli nel post partita

La moviola di Bologna Milan continuerà a far discutere nei prossimi giorni. La prestazione dell’arbitro Massa e del Var Di Bello è finita nel mirino di Stefano Pioli che nel post partita ha attaccato duramente gli arbitri.

Sotto la lente d’ingrandimento episodi che potevano essere determinanti ai fini del risultato finale. Il primo è sul gol del Bologna, con un fallo evidente non fischiato di Aebisher su Ballo-Tourè; successivamente alcuni rigori negati al Milan, tra cui quello nel finale con il tocco di mano di Lucumi non fischiato dall’arbitro.