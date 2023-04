Mourinho-Roma, è addio: arriva la conferma definitiva

Il futuro di Josè Mourinho è sempre più lontano dalla Roma, il tecnico portoghese dopo due stagioni lascerebbe i giallorossi.

Ha vinto una Conference ed è in corsa per l’Europa League, ma ha soprattutto tanti ammiratori che vogliono portarlo via da Roma. Una squadra in particolare sta puntando su Mourinho come l’uomo del futuro sulla sua panchina.

Sessant’anni ed essere ancora corteggiati: un piacere per Josè Mourinho che continua ad essere seguito da alcuni top club. Ce ne sono diversi in giro per l’Europa in procinto di cambiare la guida tecnica, uno su tutti ha puntato direttamente il portoghese per la prossima stagione.

Mourinho tecnico di un’altra big, la Roma può perderlo dopo due stagioni. In giallorosso qualche malumore non è stato nascosto dal tecnico, ha portato a casa una coppa europea ma si è lamentato spesso e volentieri di un mercato poco incisivo. I dissidi con il ds Pinto riguardo una rosa incompleta hanno caratterizzato la stagione, c’è un futuro top club che non avrà questi problemi.

Mourinho addio Roma per un top club

Il destino del tecnico portoghese sembra giocarsi in questi giorni. Intanto c’è la possibilità ventilata di un suo approdo nel calcio arabo, ma Mourinho non è intenzionato a proseguire la sua carriera in un calcio ‘minore’: il fattore economico è importante ma non è l’unica cosa che conta. Proprio perché c’è un’altra compagine che di certo non renderà povero Mourinho, anzi. Una super offerta in ballo e la possibilità di allenare tanti campionissimi: cosa c’è di meglio per Mourinho del Paris Saint Germain?

Il tecnico portoghese, secondo un tweet del giornalista Santi Aouna, è il principale accreditato per la panchina dei francesi. Galtier ha le ore contate, le continue gaffe al microfono e l’uscita dalla Champions anticipata hanno compromesso la sua permanenza a Parigi. Mourinho sarebbe l’uomo del futuro, il Psg ripartirebbe con il portoghese.

Mourinho, anche il Chelsea pensa al portoghese

Il Chelsea tenta ancora di inserirsi nella trattativa, ma sarà difficile un ritorno di Mourinho nei blues, che valutano anche altre scelte di primo livello come Nagelsmann. Mourinho direbbe addio alla Serie A, la Roma dovrebbe ripartire da un nuovo tecnico. In questo caso, due le ipotesi accreditate per i giallorossi. La prima è quella di prendere un altro mister di caratura internazionale, la seconda di accelerare per un italiano di grande prospettiva come Roberto De Zerbi.