Nuova squadra per Fabian Ruiz: addio al PSG

Fabian Ruiz ha deluso le attese, motivo per cui sembra destinato a lasciare il Paris Saint Germain in estate: nuova squadra per lo spagnolo.

Quello che sta facendo il Napoli in questa stagione è un qualcosa che forse neanche il più ottimista dei tifosi si sarebbe aspettato. Tant’è che, ad agosto, si parlava di una squadra che avrebbe probabilmente faticato a raggiungere la qualificazione alla Champions League.

Invece gli uomini di Luciano Spalletti sono lanciatissimi verso il terzo Scudetto della storia del club partenopeo. Insomma, un’annata a dir poco memorabile e il merito, in tal senso, va soprattutto al tecnico di Certaldo e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo si è reso protagonista di un lavoro assolutamente eccezionale in ambito di calciomercato.

Basti pensare, per citarne due, a Kvaratskhelia e Kim che si sono rivelati due acquisti fantastici. Giuntoli è stato bravo a credere nel loro talento, sebbene fossero due pedine quasi sconosciute nel panorama calcistico europeo. Questo gli ha permesso di arrivare prima di altri club, spendendo cifre fattibili tra l’altro. Nell’ambiente azzurro c’era parecchia preoccupazione, dato che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva lasciato andare diversi calciatori di spessore del ciclo precedente.

Elementi che hanno segnato il Napoli per sempre, come Lorenzo Insigne, Dries ‘Ciro’ Mertens e Kalidou Koulibaly. Anche Fabian Ruiz era un beniamino della tifoseria. Il classe ’96, che ha compiuto 27 anni lo scorso 3 aprile, è stato uno dei volti di spicco della mediana del Napoli dal 2018 fino ad agosto 2022, quando il Paris Saint Germain ha bussato alla porta del club campano avanzando un’offerta concreta per assicurarsi il cartellino dell’ex Real Betis. E se i parigini vogliono concretamente un calciatore nella loro squadra, diventa alquanto difficile dire di no. La compagine transalpina, infatti, è in grado di offrire ingaggi da capogiro, che farebbero cadere in tentazione chiunque.

Calciomercato PSG, addio Fabian Ruiz: decisione presa

Per giunta, nella rosa del Paris sono presenti dei fuoriclasse mondiali come Neymar Jr e Kylian Mbappe e ogni anno l’obiettivo principale è vincere la Champions. Il lavoro è in questa direzione, anche se finora hanno accumulato più delusioni che altro in campo europeo.

Tornando a Fabian Ruiz, il centrocampista ha deluso ampiamente le aspettative dal suo approdo all’ombra della Tour Eiffel. Ha collezionato in totale trentuno presenze siglando soltanto un gol e due assist, prendendo in considerazione tutte le competizioni (Ligue 1, Champions e Coppa di Francia). Un bottino fin troppo magro, per uno che col Napoli aveva fatto fuoco e fiamme in Serie A. Non a caso, stando a quanto riferisce ‘RMC Sport’, il Paris Saint Germain avrebbe deciso di vendere Fabian Ruiz nel corso della prossima sessione di mercato. Il centrocampista sarà messo nella lista dei partenti insieme al compagno Carlos Soler, anche lui finito ai margini del progetto. La carriera dell’ex Napoli, dunque, proseguirà molto probabilmente altrove.