Pazienza finita: tempo di saluti, doppio addio alla Juventus

I piani della Juventus in vista del prossimo anno cominciano a vedere la luce: due big salutano in estate.

Dopo il ko di Roma contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, la ‘Vecchia Signora’ è chiamata a reagire per dare ossigeno alla speranza di rientrare a fine stagione tra le prime quattro classificate.

Uno scenario che vedrebbe, in questo caso, i bianconeri approdare alla fase a gironi della prossima Champions League. Ben oltre quelli che saranno i giudizi e le possibili condanne per la controversa questione legata all’Inchiesta Prisma. Sassuolo e Bologna in trasferta, il big match con il Napoli all’Allianz Stadium: un trittico insidioso che caratterizzerà l’aprile, in Serie A, per gli uomini di Allegri. Ma non c’è solo il campo a tenere alta l’attenzione in casa Juventus: anche il calciomercato, che riaprirà ufficialmente il primo luglio, pare proprio destinato a cambiare volto alla rosa a disposizione dell’allenatore toscano.

Non solo Cuadrado: altro addio alla Juve

Sia la proprietà che lo stesso Allegri avrebbero già determinato alcune mosse per la stagione che verrà: e non si tratta solo dei rinnovi di alcuni big, come Adrien Rabiot, che il tecnico spera di trattenere ancora a lungo.

Spazio ad un doppio addio, virtualmente annunciato da settimane visto che la pazienza pare essere arrivata davvero ai limiti in casa bianconera. Due big diranno addio alla ‘Vecchia Signora’ ed uno di questi sarà certamente Juan Cuadrado. Il terzino colombiano, reduce dalla controversa prestazione contro l’Inter in Coppa Italia (ha aperto segnando e chiuso con l’espulsione) è ormai da mesi tra i sicuri partenti. I discorsi legati al suo rinnovo sono finiti in stallo da diverso tempo e la Juventus, stanca sia degli atteggiamenti spesso e volentieri poco consoni, sia di prestazioni altalenanti, ha deciso di mollare definitivamente il laterale che tra poco più di un mese compirà 35 anni.

Ma l’ex Fiorentina non sarà il solo. Perchè oltre alla sua partenza a parametro zero, pure un altro big che ha deluso in lungo è in largo dirà addio. Si tratta di Leandro Paredes, arrivato alla Juventus in prestito dal PSG la scorsa estate e per il quale è stato già deciso di non esercitare l’opzione di riscatto. Paredes saluterà quindi la Serie A e la Juventus per ritornare sotto la Tour Eiffel e, probabilmente, fare di nuovo le valigie. Il suo contratto con il club di Al-Khelaifi scadrà nel 2024 e, salvo rinnovi imprevisti, i parigini se ne libereranno il prima possibile per evitare di perderlo a zero.