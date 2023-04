Inter: ha chiesto di tornare, la società lo perdona

Svolta di calciomercato per l’Inter davvero importante che può far cambiare umore ai tifosi dopo tantissime voci che vedevano una situazione economica difficile, pronto il grande ritorno.

Ci sono diversi movimenti importanti per il club nerazzurro che può portare di nuovi dei giocatori che sono sempre stati legati all’ambiente, questo può solo che far piacere ai tifosi.

Perché i rapporti tra le parti potrebbero di nuovo riconciliarsi e ci sono degli acquisti che possono cambiare il futuro del club che affiderà una nuova squadra all’allenatore.

Calciomercato Inter: grande ritorno

Da valutare però quello che sarà il futuro del tecnico, con Simone Inzaghi in bilico all’Inter che, intanto, considera di far tornare un grande ex proprio nella prossima sessione di calciomercato. Inutile dirlo, che sarà determinante la qualificazione alla prossima Champions League. Non tanto per il giocatore, che tornerebbe lo stesso, ma quanto per la società che potrebbe non permettersi determinate cifre in vista del prossimo anno senza gli incassi della massima competizione Uefa. Il club vive un momento particolare dal punto di vista economico, tanto che stesso Zhang valuta anche la cessione nei prossimi mesi.

Bisognerà rientrare di tanti debiti e per questo motivo sarà fatto un mercato accurato da parte della società che lascerà partire diversi giocatori che non sono considerati insostituibili per fare spazio a nuovi giocatori, o anche vecchi che possono tornare di nuovo a vestire la maglia nerazzurra. E’ questo uno dei casi che l’Inter valuta attentamente, perché uno dei calciatori sta pensando di tornare e far sognare i tifosi.

Ci sono state diverse voci di mercato che ora sono confermante a pieno riguardo il possibile ritorno in campo di uno dei giocatori con la maglia dell’Inter come accadeva negli anni passati. La società sta valutando la possibilità di andare a completare l’operazione già nelle prossime settimane se dovesse ricevere delle conferme riguardo una qualificazione in Champions League.

Inter: Perisic vuole tornare

E’ questa la notizia di giornata, Ivan Perisic vuole tornare all’Inter e il club è pronto ad accontentare la richiesta del giocatore che andrebbe anche fare una scelta di cuore importante dal punto di vista economico.

Perisic si ridurrebbe l’ingaggio di oltre 5 milioni di euro a stagione col Tottenham, con cui ha un contratto fino al 2024, per tornare all’Inter.

Inter: Gosens via per il ritorno di Perisic

Intanto, in caso di arrivo di Perisic è Gosens pronto a pagare con una cessione all’Inter. L’esterno tedesco piace tanto in Bundesliga dove può essere ceduto per circa 28 milioni di euro con la formula del prestito e obbligo di riscatto. E’ questa la condizione che impone il club nerazzurro per la vendita del giocatore. A quel punto, poi si andrebbe a puntare tutto sul ritorno di Perisic.