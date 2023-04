Juve: malformazione Szczesny, la notizia arriva da Torino

L’ultima partita della Juventus è stata condizionata anche da quanto accaduto a fine primo tempo di Juve Sporting d’Europa League con il malore per il portiere bianconero Szczesny.

Una situazione che non può non aver condizionato i giocatori in campo che alla fine sono riusciti però a fare del loro meglio per uscire vincitori dal campo. Ora però ci sono aggiornamenti su quanto accaduto al portiere della Juve.

Perché si stanno facendo indagini e approfondimenti con nuovi esami riguardo quello che è accaduto al portiere dei bianconeri che ha messo in allarme tutti nel mondo del calcio italiano e non solo.

Juventus: malore Szczesny, le ultime sulle condizioni

Ansia e paura, questo e le sensazioni iniziali che hanno allarmato tutti quando Szczesny si è messo la mano sul petto e ha chiesto il cambio in lacrime durante la fine del primo tempo dei quarti di finale tra Juve e Sporting Lisbona. Tutti hanno subito temuto il peggio, in particolare il portiere che si è preso un grosso spavento. Subito i primi esami fatti a fine primo tempo stesso all’Allianz Stadium hanno esclusi problemi seri al cuore. Per questo motivo è stato tirato il primo sospiro di sollievo. Successivamente ci sono stati altre indagini ed esami a cui si è sottoposto il portiere.

La Juve ha subito voluto far controllare in maniera seria il proprio giocatore, anche visto quanto accaduto in passato con altri tesserati bianconeri. Infatti, non sono passati tanti anni da quando sono accaduti i casi Lichtsteiner e Khedira alla Juve con dei problemi al cuore che hanno tenuto per diverso tempo fermi i giocatori. Ora è toccato a Szczesny che spera di potersi riprendere il prima possibile.

Ora si è scoperto anche cosa ha dovuto passare in questi giorni il giocatore che decisione sarà presa dalla Juve su Szczesny per le prossime settimane. Le sue condizioni sono sicuramente migliorate in maniera importante.

Juve: malformazione Szczesny, l’annuncio

Qualcuno ha parlato di malformazione al cuore per Szczesny che gli avrebbe impedito di continuare la carriera con la Juve e in generale col cacio. Eppure, quest’ipotesi, è stato subito smentita dal dottor Francesco Miceli, cardiochirurgo, che si è esposto in maniera importante: “Sono escluse malformazioni al cuore”.

Per Szczesny pare che sia stata una tachicardia ed è giusto fare altri esami che nei prossimi giorni chiariranno ancor di più la situazione in casa Juve. Decisi i tempi di recupero.

Juve: la scelta di Allegri su Szczesny

Da capire, intanto, quelle che saranno le decisioni dello staff medico e di Allegri per quanto riguarda l’impiego del portiere Szczesny in vista delle prossime partite della Juve. Perché in vista della partita con il Sassuolo in Serie A, c’è la sensazione che Perin a prescindere si sia meritato l’occasione di giocare per quanto ha fatto vedere con lo Sporting.

In più, c’è tutta l’intenzione di poter tenere fermo e ai controlli Szczesny che può restare fermo con la Juve ancora diverso tempo. Infatti, non ci sono per niente conferme riguardo la presenza del polacco nel match di ritorno dei quarti di finale d’Europa League che si giocherranno giovedì prossimo in Portogallo.