Monza, Palladino batte l’Inter e prenota il posto in una big: le parole

Il Monza di Raffaele Palladino batte l’Inter e continua a sognare in grande. Dal suo approdo in maglia rossa, il tecnico napoletano ha saputo cambiare il volto alla squadra e l’ha portata a fare grandi risultati. L’ultimo proprio questa sera contro i nerazzurri che proietta la squadra verso una salvezza ancora più tranquilla.

Il futuro di Palladino sembra già deciso: allenerà una big. Il giovanissimo allenatore ha fatto vedere grandi cose da quando è a Monza e ora non si fa altro che parlare del suo approdo nelle grandi squadre.

Monza, Palladino analizza la vittoria contro l’Inter

Al termine di Inter Monza Raffaele Palladino ha analizzato la vittoria dei suoi contro i nerazzurri e parlato del suo futuro. Ai microfoni di Sky Sport si è detto estremamente soddisfatto del lavoro della squadra e anche emozionato per aver vinto a San Siro.

“È stata una partita incredibile, sicuramente emozionante. Venire a San Siro e giocare contro l’Inter che veniva da tante partita non era facile. Dopo la Champions ci tenevano a fare bene, volevano vincere. Noi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sfruttato bene le poche ripartenze che siamo riusciti ad organizzare. Sono fiero di questi ragazzi: siamo entrati nella storia, vincere a San Siro è bellissimo”.

La carica di Galliani? “Parliamo spesso, per lui era una partita molto particolare. Voleva fare qualche punto a San Siro e ce l’abbiamo fatta. Prima della partita oggi ho voluto che il discorso lo facesse lui. Le sue parole ci hanno caricato molto. Questa vittoria è dedicata a lui e soprattutto al presidente Berlusconi“.

Futuro Palladino in una big? Le sue parole

Il futuro di Raffaele Palladino potrebbe essere in un top club. Al termine della stagione si dovrà decidere se continuerà al Monza firmando il rinnovo o se avrà subito la chance di fare il salto di qualità.

Futuro Palladino? “Non so se sono bravo o meno, cerco di fare del mio meglio. Ho iniziato a studiare gli allenatori che avevo in passato. Già nel 2014 con il Crotone di Juric mi si è aperto un mondo: era uno che mi coinvolgeva. Ho avuto dei grandi maestri come Gasperini e lui. Credo che questo sia il lavoro più bello del mondo“.

Obiettivi Monza? “Quando ti trovi in queste situazioni di classifica, la salvezza è raggiunta ma davanti non puoi ambire a molto. Noi vogliamo fare più punti possibili, non ho dato una posizione, dobbiamo fare il massimo. Se finiscono in una posizione di classifica più alta ogni singolo ragazzo prende valore. Ognuno di noi deve alzare l’asticella“.

Monza: Palladino si gode Sensi e Pessina

Come stanno Sensi e Pessina? “Sensi ha sentito un leggero fastidio muscolare, mi auguro non sia nulla di grave. Su Pessina lo conoscevo da calciatore, abbiamo giocato insieme allo Spezia, lui già a vent’anni era maturo. È un giocatore straordinario, è un competitivo, sa giocare a calcio e sa leggere le partite. È un giocatore universale, lo puoi mettere ovunque”.