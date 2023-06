Bomba Mbappé: lascia subito il PSG, le cifre dell’affare

La complicata stagione appena conclusa aveva lasciato intendere che questa non sarebbe stata un’estate particolarmente semplice per il Paris Saint Germain, ma nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un’evolversi del genere delle faccende. Oltre all’addio di Messi, che era però cosa scontata, infatti, il club di Al Khelaifi si appresta – questa volta a sorpresa- a dire addio ad un altro fenomeno della formazione parigina in questo calciomercato: Kylian Mbappé.

Stando alle ultime notizie, infatti, la stella del PSG, complice il fatto che non rinnoverà il suo contatto col club parigino in scadenza nel giugno 2024, è pronto a cambiare area in estate ed intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera. A conferma di questo nelle scorse ore sono state rese note le cifre del, possibile, affare Mbappé.

Addio PSG: queste le cifre dell’affare Mbappé

Importanti e sorprendenti novità arrivano in merito al futuro di Kylian Mbappé in questo calciomercato. Seguendo quanto già iniziato a raccontare da alcuni media ieri sera, a partire dalla prossima stagione potremmo iniziare a vedere la stella francese giocare con una maglia diversa da quella del PSG.

Tutto questo è stato scaturito dal fatto che Mbappé ha deciso -e comunicato- di non voler rinnovare il suo contratto con Les Parisien in scadenza nel giugno del 2024. Una scelta forte e che inevitabilmente mette spalle al muro il club di Al Khelaifi che sarebbe addirittura pronto a privarsi del francese già a partire da questa stagione pur di guadagnare qualcosa dalla sua uscita. A questo punto possiamo dire che Kylian Mbappé è ufficialmente sul calciomercato, anche perché in queste concitate ore mattutine, sono uscite fuori le possibili cifre di questo -incredibile- affare.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, il PSG sarebbe sì disposto a cedere Mbappé in questa finestra estiva di calciomercato, ma solo per una cifra che si aggiri attorno ai 200 milioni di euro.

PSG-Mbappé, è scontro totale: Donatello è uscito allo scoperto

Dopo la dichiarata volontà di Mbappé di lasciare il PSG nel 2024, fra le parti è iniziata una vera e propria battaglia. Comunicata, di conseguenza, la possibilità per Les Parisien di cederlo in questo calciomercato, la stella francese è uscita allo scoperto poche ore fa aizzando ancora di più le polemiche in merito.

Donatello, così come lo chiamano nello spogliatoio, ha infatti detto che il PSG era già a conoscenza del fatto che non avrebbe rinnovato, smascherando così non solo l’atteggiamento che il club gli sta riservando ma anche il fatto non ha mai chiesto di andare via quest’estate. La rottura fra le parti è, dunque, oramai definitiva.

Mbappé via da Parigi, ma dove? Al Khelaifi è sicuro

Mbappé potrebbe lasciare il PSG in questo calciomercato, ma dove potrebbe andare? La destinazione più gettonata è il Real Madrid, ma Al Khelaifi non ha alcuna intenzione di cedere il francese ai Blancos, visto che i rapporti con il club di Florentino Perez sono pessimi per il discorso Superlega.