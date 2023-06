Ultim’ora, non solo l’ufficialità di Skriniar: è fatta, ecco dove giocherà

By

Non solo l’ufficialità dell’addio di Skriniar dall’Inter, presto il club nerazzurro farà un doppio annuncio.

Riguarda la difesa, con la sorpresa che riguarda l’intero reparto difensivo dei nerazzurri che dovrà ora ricostruirsi. È andato avanti per un po’ Inzaghi, senza la possibilità di contare su Milan Skriniar, da separato in casa e già promesso al Paris Saint-Germain.

Ora le cose, con la stagione che si è appena conclusa, prendono le prime direzioni di calciomercato verso il domani dell’Inter.

Calciomercato Inter, presto sarà ufficiale il doppio annuncio: l’ultim’ora

Spunta fuori l’ultima ora in casa Inter, dopo il vertice con Inzaghi che sa di calciomercato a questo punto, considerando quella che è la notizia a sorpresa venuta fuori in serata.

È stato trovato un accordo, dopo un lungo tira e molla legato a quelli che erano i termini contrattuali in scadenza, fissata al 30 giugno 2023, per uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi.

Lo ebbe già alla Lazio e lo ha voluto fortemente ancora con sé per altri anni, facendo firmare un rinnovo di contratto a Stefan de Vrij. Il difensore olandese dunque sarà presto protagonista di un annuncio ufficiale che l’Inter farà tra non molto, con annesso addio altrettanto ufficiale per Milan Skriniar, che prenderà il posto di Sergio Ramos al Paris Saint-Germain.

Mercato Inter, rinnovo De Vrij: fumata bianca, manca solo l’ufficialità

Sono i colleghi di Sky Sport ad aver rivelato la notizia del rinnovo di Stefan de Vrij che ha firmato un contratto che lo lega ancora all’Inter. Non salutando a costo zero, non cercandosi un nuovo club, è all’Inter che giocherà ancora nei prossimi anni.

Dopo i tentennamenti da una parte e dall’altra, per mettersi d’accordo sul futuro, sarebbe arrivata oggi la fumata bianca sul rinnovo di Stefan de Vrij.

Ultime Inter, i dettagli sul rinnovo di De Vrij

Stefan de Vrij rinnova dunque con l’Inter e la stessa fonte ne ha svelato i dettagli, sul suo futuro. Perché il contratto nuovo sul quale l’olandese ha messo il suo nome nero su bianco, riguarderà un biennio che vivrà ancora all’Inter, al contrario dunque di quanto poteva apparire sul centrale ex Lazio. Perché non erano mancati i rumors col suo addio, destinazione Premier League al Newcastle, e invece è all’Inter che vivrà il suo domani.

Toccherà capire se l’Inter andrà verso una nuova soluzione per la difesa, al posto di Skriniar, col nome di Kalidou Koulibaly che resta in cima alla lista dei desideri di Marotta e Inzaghi. Con la conferma di Acerbi, potrebbe poi stare bene così l’Inter che saluterebbe anche D’Ambrosio dalla difesa dei nerazzurri, per il 2024.