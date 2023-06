Calciomercato, l’Inter piazza il colpo in difesa: arriva dalla Spagna

Messa da parte la delusione della finale di Champions League, l’Inter ha immediatamente iniziato a programmare la prossima stagione, con l’obiettivo di poter confermare quanto bene fatto in Europa quest’anno e conquistare la tanto ambita seconda stella, scucendo il tricolore dalla maglia del Napoli.

Per riuscite in questo intento l’Inter ha intenzione di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi nel calciomercato, andando a puntellarla laddove ce ne fosse bisogno. Complice l’addio di Milan Skriniar, Marotta ed Ausilio dovranno sicuramente andare ad operare in difesa, reparto per il quale i due dirigenti avrebbero già trovato le giuste contromisure. Stando alle ultime notizie, infatti, l’Inter sarebbe ad un passo dal chiudere per l’arrivo dalla Spagna del suo nuovo difensore in questo calciomercato.

Calciomercato Inter, colpo in difesa: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, visto che il club nerazzurro si sta dimostrando essere una delle società più attive di questi giorni, complice anche il tanto ed intenso lavoro che aspetta Marotta ed Ausilio.

I due dirigenti, infatti, hanno da che far fronte alle diverse ed importanti uscite alle quali l’Inter dovrà rimediare quest’estate. Fra le più eclatanti, ovviamente, c’è quella di Milan Skriniar, giocatore che Simone Inzaghi spera possa essere sostituito in maniera adeguata, anche se in questa stagione lo slovacco ha dato davvero poco il suo apporto alla causa nerazzurra. Skriniar, però, resta comunque uno dei pupilli dell’ambiente Inter, nonostante tutto, ed è per questo che la lista di Marotta ed Ausilio, a partire da gennaio, si è riempita giorno dopo giorni di nomi interessanti. L’attenzione dei due dirigenti nerazzurri, alla fine, è ricaduta su un profilo proveniente dalla Spagna, che per motivi tecnici, tattici ed economici sembra essere quello più adeguato al progetto dell’Inter.

Stando dunque a quanto riportato da fichajes.net, per rinforzare la propria difesa in questo calciomercato il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Mouctar Diakhaby del Valencia.

Inter, occhi su Diakhaby: la richiesta del Valencia

L’Inter avrebbe avviato il casting per trovare il nuovo difensore centrale da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Dalla Spagna sono sicuri che il club nerazzurro possa alla fine puntare su Mouctar Diakhaby del Valencia, franco-guineano classe ’96 che nelle ultime stagioni, nonostante tutte le difficoltà del caso, si è sempre messo in mostra.

Rispetto al 2018 la valutazione del difensore è calata notevolmente, e questo sorride alle casse dell’Inter. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per cedere Diakhaby in questo calciomercato il Valencia potrebbe arrivare a chiedere almeno 6 milioni di euro, anche se l’impressione è che si possa arrivare a sfiorare i 10.

Inter, non solo Diakhaby: in difesa sarà rivoluzione

Diakhaby non è l’unico obiettivo dell’Inter per questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, l’arrivo del difensore del Valencia non esclude un altro colpo in difesa. A quanto pare, infatti, Marotta ed Ausilio inizieranno a sondare seriamente il terreno anche per Chalobah e Koulibaly del Chelsea, giocatori per il quale ci sarà un incontro nei prossimi giorni a Londra per valutare una possibile operazione in prestito.